Искусственный интеллект высмеял самых страшных мировых диктаторов, сделав их младенцами. А вы всех узнаете? (фото)

Даже самые страшные мировые диктаторы когда-то были не способными ни на что младенцами. Искусственный интеллект сгенерировал, какими могли быть антилидеры мира в раннем детстве.

Ким Чен Ын

Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Ким Чен Ын является сыном бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 2011 года занял его должность.

До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными до сих пор.

Большой поддержкой при вступлении Ким Чен Ына к власти был его дядя Чан Сон Тек, вицепредседатель Высшего военного совета КНДР. Но в 2013 году он был неожиданно осужден специальным военным трибуналом по многочисленным обвинениям и в тот же день казнен. Это произошло уже при диктатуре Ким Чен Ына.

Если бы Ким Чен Ын сейчас был ребенком, он выглядел бы примерно так (фото: dailymail.co.uk)

Владимир Путин

Президент РФ и в то же время ее диктатор. Он начал свою карьеру со службы в разведке.

Принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение привело к введению новых санкций против России и частичной международной изоляции.

Путина признали военным преступником Сенат США и Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

Военный преступник Путин как маленький диктатор (фото: dailymail.co.uk)

Башар аль-Асад

Президент Сирии родился в семье командующего ВВС и ПВО Сирийской Арабской Республики генерала Хафеза аль-Асада. Когда Башару было четыре года, его отец организовал военный переворот и вступил в должность президента республики.

После смерти отца у Башара были все условия для того, чтобы занять должность. Предыдущий наследник, старший брат, погиб в автокатастрофе, а сирийский парламент изменил конституцию, снизив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет, специально для избрания на этот пост Асада младшего.

Для сирийцев Башар стал более демократическим правителем, чем его отец. Однако Украину в борьбе с Россией он не поддерживает.

В марте 2014 года он одобрил оккупацию Крыма. А через три года трое его детей отдыхали в лагере "Артек" на оккупированном Россией полуострова. По словам Асада, его дети после этого "стали лучше понимать Россию".

Сгенерированный искусственным интеллектом изображение Башар аль-Асада очень напоминает его в реальной жизни (фото: dailymail.co.uk)

Си Цзиньпинь

О жизни лидера КНДР кроме политической деятельности известно мало. На свой пост он вступил в 2013 году.

В 2018 году в Пекине была принята конституционная поправка, позволяющая Си Цзиньпиню оставаться на посту главы государства неограниченный срок, хотя ранее он был ограничен лишь двумя каденциями.

Добавим, что президент США Дональд Трамп похвалил усилия Си по продлению срока его полномочий и отметил, что не против аналогичного решения в США.

Лидер КНДР как младенец в костюме (фото: dailymail.co.uk)