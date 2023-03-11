Штучний інтелект створив календар, присвячений героїчному спротиву українців: сильні фото

Чому календар особливий

За допомогою технології штучного інтелекту Midjourney ілюстратори створили тематичний календар присвячений боротьбі цивільних та військових зі спільним ворогом.

Календар присвячено українським руху опору, партизанам та іншим силам, які чинять спротив окупанту, успішно знищують ворога на тимчасово окупованих територіях, наближуючи нашу перемогу.

Фрагменти календаря (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

"Вже рік Україна чинить спротив окупації. Відлік днів починається з 24 лютого, дня повномасштабного нападу ворога на Україну. З того часу ми нищимо окупантів кожен день", - йдеться в повідомленні на сайті.

Головна мета створення такого календаря - закарбувати героїчний епос українського народу, рахувати дні до перемоги й не забувати тих, хто її виборює.

Завантажити календар можуть усі охочі абсолютно безкоштовно за цим посиланням.

А якщо якусь з ілюстрацій ви хочете поставити як шпалери на телефон, переходьте за цим посиланням.