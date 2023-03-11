Искусственный интеллект создал календарь, посвященный героическому сопротивлению украинцев: сильные фото

Почему календарь особенный

С помощью технологии искусственного интеллекта Midjourney иллюстраторы создали тематический календарь, посвященный борьбе гражданских и военных с общим врагом.

Календарь посвящен украинским движениям сопротивления, партизанам и другим силам, которые сопротивляются оккупанту, успешно уничтожают врага на временно оккупированных территориях, приближая нашу победу.

Фрагменты календаря (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

"Уже год Украина сопротивляется оккупации. Отсчет дней начинается с 24 февраля, дня полномасштабного нападения врага на Украину. С тех пор мы уничтожаем оккупантов каждый день", - говорится в сообщении на сайте.

Главная цель создания такого календаря - запечатлеть героический эпос украинского народа, считать дни до победы и не забывать тех, кто за нее борется.

Скачать календарь могут все желающие бесплатно по этой ссылке.

А если какую-нибудь из иллюстраций вы хотите поставить как обои на телефон, переходите по этой ссылке.