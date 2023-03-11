Искусственный интеллект создал календарь, посвященный героическому сопротивлению украинцев: сильные фото

Украинские иллюстраторы разработали особенный календарь, посвященный героическому сопротивлению украинского народа. Разрабатывали календарь совместно с искусственным интеллектом, а скачать разработку может каждый желающий бесплатно.
Об этом говорится на сайте "Подпольной народной газеты".
С помощью технологии искусственного интеллекта Midjourney иллюстраторы создали тематический календарь, посвященный борьбе гражданских и военных с общим врагом.
Календарь посвящен украинским движениям сопротивления, партизанам и другим силам, которые сопротивляются оккупанту, успешно уничтожают врага на временно оккупированных территориях, приближая нашу победу.
Фрагменты календаря (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
"Уже год Украина сопротивляется оккупации. Отсчет дней начинается с 24 февраля, дня полномасштабного нападения врага на Украину. С тех пор мы уничтожаем оккупантов каждый день", - говорится в сообщении на сайте.
Главная цель создания такого календаря - запечатлеть героический эпос украинского народа, считать дни до победы и не забывать тех, кто за нее борется.
Скачать календарь могут все желающие бесплатно по этой ссылке.
А если какую-нибудь из иллюстраций вы хотите поставить как обои на телефон, переходите по этой ссылке.
Раньше мы рассказывали, как херсонские партизаны доводили оккупантов до бешенства.
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