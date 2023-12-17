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Штучний інтелект показав, як зачинені станції метро в Києві виглядає ли б під водою (фото)

ШІ показав станції метро Києва під водою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект показав, як виглядали б станції київського метро під водою. Від Теремків до Деміївської виходячи з останніх новин про закриття цих станцій.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль "Борщагівка".

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати зачинені станції метро у Києві

Віднедавна станції київського метро від Деміївської до Теремків припинили свою роботу на пів року, оскільки в цей час проводяться ремонтні роботи тунелю, через який їздять поїзди. 

Звісно, для громадян міста - це справжня катастрофа, адже тепер можна дістатися до роботи або додому, наприклад, лише наземним транспортом, або ж завдяки човниковим маршрутам, які вже працюють за спеціальним графіком. 

Вже існує багато мемів та жартів з цього приводу, оскільки люди навіть у таких ситуаціях шукають певний позитив та хочуть відтінити свою реальність. Одним з таких інструментів є штучний інтелект, що допомагає візуалізувати свої найсміливіші фантазії у життя. 

Таким чином вже можна побачити, якими б могли бути станції київського метрополітену під водою. Ці кадри ніби взяті з якогось фільму про підводний світ, який наповнений цікавими видами риб та водоростями. 

Але на цих фото присутні і люди, і коні, і новорічні прикрашені ялинки, і ковзанка, і торговельний центр. Також, звісно, рейки та потяги з назвою станцій метро, які нині перебувають на ремонті.

Штучний інтелект показав, як бачить станції метро під водою (фото: instagram.com/borshchahivka_)

Тож, можливості штучного інтелекту не припиняють дивувати своїми цікавими інтерпретаціями різних ідей, різних подій, які відбуваються у світі. Також ШІ допомагає створювати те, чого не існує в реальному житті можливо ніколи й не буде існувати. 

Картинки з підводним метро - це те, чого не існує, але ШІ спрограмував це найяскравішим та найцікавішим способом, який дивує та в чомусь навіть підбадьорює киян.

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метроШтучний інтелект