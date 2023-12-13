Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)
Можливості штучного інтелекту не припиняють дивувати своїми здібностями, адже продовжують поєднувати цікаві та нестандартні речі в один проект. Наприклад, моду та напої, про які ми вже розповідали
А про те, якими штучний інтелект бачить українськ мережі закладів та магазинів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Влади Абрамової.
Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, АТБ та інші заклади України
Штучний інтелект з кожним днем набирає обертів і навіть є така думка, що нейромережі незабаром стануть просто незамінними у сучасному світі. Вони почнуть пропонувати людям отримати знання та заробляти на їхніх функціях.
Та, як вже можна помітити, нейромережі впевнено крокують в майбутнє. Нині штучний інтелект показує нам, як можна поєднувати ті речі, які неможливо уявити разом. Поки що ШІ робить те, чого не можуть люди і вражає своїми результатами.
Так, наприклад, у нас є можливість побачити, якими б могли бути різні заклади, магазини та банки України в стилі LEGO, на думку нейромережі.
Сільпо
Магазин Сільпо виглядає ніби справжній конструктор та нагадує не магазин, а більше якусь овочеву базу. Проте це дуже цікавий дизайн.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
Монобанк
Чи бачили ви хоч раз банк у вигляді котика? А за допомогою ШІ все можливо, тому його зобразили як чорно-білого кота.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
Укрпошта
Чесно кажучи, якщо подивитися на те, як нейромережа спрограмувала Укрпошту, можна подумати, що це корпус якогось університету, але коробки навколо все розставляють на свої місця.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
Нова Пошта
Нова пошта також виглядає дуже цікаво та вона дійсно схожа на відділення пошти.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
Rozetka
А ось магазин Rozetka більше нагадує якийсь ресторан, ніж магазин. Навколо столики, фанарі на вулиці та навіть пальма. І все це у стилі LEGO.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
АТБ
Новорічне АТБ виглядає неймовірно казково. Магазин вийшов сучасним та дуже приваблює.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
G-Bar
Це наче будинок для барбі, адже він має повністю рожево-блакитний фасад та багато жіночих інструментів для краси та догляду.
Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)
Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, як має виглядати форма росіян на Олімпіаді 2024.
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