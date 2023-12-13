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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Середа 13 грудня 2023 16:53
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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото) Штучний інтелект показав, як можуть виглядати магазини і заклади України (фолаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Можливості штучного інтелекту не припиняють дивувати своїми здібностями, адже продовжують поєднувати цікаві та нестандартні речі в один проект. Наприклад, моду та напої, про які ми вже розповідали

А про те, якими штучний інтелект бачить українськ мережі закладів та магазинів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Влади Абрамової.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, АТБ та інші заклади України

Штучний інтелект з кожним днем набирає обертів і навіть є така думка, що нейромережі незабаром стануть просто незамінними у сучасному світі. Вони почнуть пропонувати людям отримати знання та заробляти на їхніх функціях.

Та, як вже можна помітити, нейромережі впевнено крокують в майбутнє. Нині штучний інтелект показує нам, як можна поєднувати ті речі, які неможливо уявити разом. Поки що ШІ робить те, чого не можуть люди і вражає своїми результатами.

Так, наприклад, у нас є можливість побачити, якими б могли бути різні заклади, магазини та банки України в стилі LEGO, на думку нейромережі.

Сільпо

Магазин Сільпо виглядає ніби справжній конструктор та нагадує не магазин, а більше якусь овочеву базу. Проте це дуже цікавий дизайн.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Монобанк

Чи бачили ви хоч раз банк у вигляді котика? А за допомогою ШІ все можливо, тому його зобразили як чорно-білого кота.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Укрпошта

Чесно кажучи, якщо подивитися на те, як нейромережа спрограмувала Укрпошту, можна подумати, що це корпус якогось університету, але коробки навколо все розставляють на свої місця.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Нова Пошта

Нова пошта також виглядає дуже цікаво та вона дійсно схожа на відділення пошти.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Rozetka

А ось магазин Rozetka більше нагадує якийсь ресторан, ніж магазин. Навколо столики, фанарі на вулиці та навіть пальма. І все це у стилі LEGO.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

АТБ

Новорічне АТБ виглядає неймовірно казково. Магазин вийшов сучасним та дуже приваблює.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

G-Bar

Це наче будинок для барбі, адже він має повністю рожево-блакитний фасад та багато жіночих інструментів для краси та догляду.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, як має виглядати форма росіян на Олімпіаді 2024.

Також читайте наш матеріал про те, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO.

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