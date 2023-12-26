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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати ялинки від світових брендів (фото)

ШІ показав, як можуть виглядати ялинки відомих брендів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект за допомогою нейромереж показав, як можуть виглядати новорічні ялинки від світових модних брендів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку креативника Ріка Діка.

ШІ показав, як можуть виглядати ялинки відомих брендів

Штучний інтелект вже давно заполонив різні сфери нашого життя, особливо професійного. Кажуть, що за ШІ та нейромережею майбутнє, оскільки можуть з’явитися нові професії та, звісно, робочі місця. Щоправда, потрібно буде опанувати ці професії та влитися у сферу. 

Зараз же штучний інтелект використовують як засіб моделювання різних ідей. Дуже популярними ідеями є проєктування різних будівель, прикрас, аксесуарів у стилі LEGO. 

Також креативники люблять поєднувати здібності нейромережі з відомими брендами у різноманітних варіаціях: машини, техніка, взуття тощо. Наприклад, цього разу ми покажемо як можуть виглядати новорічні ялинки від таких світових брендів як: 

  • Rick Owens
  • Alexander McQueen
  • Prada
  • Versace
  • Balensiaga
  • Gucci 
  • Jacquemus

Кожен з цих брендів має свою багаторічну історію, тому, креативники могли брати за основу певні факти з історії їхнього створення. Тож, пропонуємо вам на власні очі побачити нестандартні новорічні ялинки, створені штучним інтелектом.

ШІ показав, як можуть виглядати новорічні ялинки відомих брендів (фото: instagram.com/rickdick_)

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брендиШтучний інтелект