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Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)

ИИ показал, как могут выглядеть елки известных брендов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект с помощью нейросетей показал, как могут выглядеть новогодние елки от мировых модных брендов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу креативщика Рика Дика.

ИИ показал, как могут выглядеть елки известных брендов

Искусственный интеллект уже давно заполонил разные сферы нашей жизни, особенно профессиональной. Говорят, что за ИИ и нейросетью будущее, поскольку могут появиться новые профессии и, конечно, рабочие места. Правда, нужно будет овладеть этими профессиями и влиться в сферу.

Сейчас искусственный интеллект используют как средство моделирования различных идей. Очень популярными идеями являются проектирование различных построек, украшений, аксессуаров в стиле LEGO.

Также креативщики любят сочетать способности нейросети с известными брендами в разных вариациях: машины, техника, обувь и т.д. Например, на этот раз мы покажем, как могут выглядеть новогодние елки от таких мировых брендов как:

  • Rick Owens
  • Alexander McQueen
  • Prada
  • Versace
  • Balensiaga
  • Gucci
  • Jacquemus

Каждый из этих брендов имеет свою многолетнюю историю, поэтому креативщики могли брать за основу определенные факты из истории их создания. Итак, предлагаем вам собственными глазами увидеть нестандартные новогодние елки, созданные искусственным интеллектом.

ИИ показал, как могут выглядеть новогодние елки известных брендов (фото: instagram.com/rickdick_)

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брендиИскусственный интеллект