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Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські страви у стилі LEGO (фото)

ШІ показав, як виглядають українські страви у стилі LEGO (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект останнім часом досить часто проектує різні будівлі та предмети саме у стилі конструкторів LEGO. Цього разу справа дійшла й до народних українських страв.

Як виглядають, вареники, сирники та борщ у фігурках LEGO, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram креативниці Влади Абрамової.

Як українські страви виглядають в у стилі LEGO

Штучний інтелект охоплює велику кількість різноманітних нейромереж, що дозволяють створювати цікаві та незвичайні проекти. І вони стають просто незамінними у сучасному світі, особливо, для тих, хто працює у креативній сфері та у сфері моди.

Завдяки їх здібностям ми можемо уявити, як виглядає космос та інопланетяни. Варто лише чітко дати задачу і графічне зображення буде готове. 

Але поки не всі дійшли до ідеї побачити космос, проте штучний інтелект допоміг показати, як можуть виглядати народні українські страви у стилі LEGO. 

Наприклад, наш український борщ, Уявіть собі велику тарілку наваристого борща зі сметаною, цибулею, житнім хлібом та буряком. Смачно і гарно. Але ШІ створив не менш цікаву варіацію борщу. 

Ми можемо побачити, наскільки реалістично виглядає конструктор у формі тарілки з борщем, овочами та глечиком сметани поруч. Здається, не вистачає лише ломтиків сала. 

Борщ у стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Також нейромережа допомогла створити українські вареники, які виглядають не менш реалістично та апетитно і навіть мають неймовірно акуратні бортики, як справжні та ще й зі сметаною, що налита у маленьку тарілку з ложкою.

Складати такий конструктор можна лише тоді, коли знаєш, що вдома вже є смачні вареники.

Вареники у стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

А ось сирники зображені лише на коробці, проте виглядають вони так, наче це ресторанна страва, адже вони вже змащені сметаною. А маленькі кубики, що є частиною конструктора - прикрашають сирники ніби це шматочки фруктів з джему чи варення.  

Сирники у стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

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