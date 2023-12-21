Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские блюда в стиле LEGO (фото)

Как украинские блюда выглядят в стиле LEGO

Искусственный интеллект охватывает множество разнообразных нейросетей, позволяющих создавать интересные и необычные проекты. И они становятся просто незаменимыми в современном мире, особенно для тех, кто работает в креативной сфере и в сфере моды.

Благодаря их возможностям мы можем представить, как выглядит космос и инопланетяне. Стоит лишь верно дать задачку и графическое изображение будет готово.

Но пока не все пришли к идее увидеть космос, однако искусственный интеллект помог показать, как могут выглядеть украинские народные блюда в стиле LEGO.

К примеру, наш украинский борщ, Представьте себе большую тарелку наваристого борща со сметаной, луком, ржаным хлебом и свеклой. Вкусно и хорошо. Но ИИ создал не менее интересную вариацию борща.

Мы можем увидеть, насколько реалистично выглядит конструктор в форме тарелки с борщом, овощами и кувшином сметаны рядом. Кажется, не хватает только ломтиков сала.

Борщ в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Также нейросеть помогла создать украинские вареники, которые выглядят не менее реалистично и аппетитно и даже имеют невероятно аккуратные бортики, как настоящие, да еще со сметаной, налитой в маленькую тарелку с ложкой.

Составлять такой конструктор можно только тогда, когда знаешь, что дома уже есть вкусные вареники.

Вареники в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

А вот сырники изображены только на коробке, однако выглядят они так, как это ресторанное блюдо, ведь они уже смазаны сметаной. А маленькие кубики, являющиеся частью конструктора – украшают сырники как будто это кусочки фруктов из джема или варенья.

Сырники в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

