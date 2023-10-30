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Штучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна Джолі

Як штучний інтелект бачить Анджеліну Джолі (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Анджеліна Джолі вважається еталоном краси, адже саме нею захоплюються всі чоловіки і жінки. Акторка має велику аудиторію прихильників, які боготворять жінку та її красу і завдяки Штучному інтелекту також.

Про те, як ШІ бачить красу Анджеліни Джолі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фан-сторінку акторки в Instagram.

Штучний інтелект показав, як може виглядати Анджеліна Джолі 

Штучний інтелект за останній час став дуже гарним інструментом для втілення різних креативних ідей, які неможливо створити руками та розумом людини. І доволі часто він створює неймовірні й нові образи популярним зіркам.  

Є багато застосунків, за допомогою яких можна спрограмувати абсолютно нову зовнішність або приміряти новий образ. Вони, зокрема, платні, тому, для того, щоб подивитися на кумира у різних незвичних образах, варто купляти всі можливості застосунків для зміни зовнішності. 

У соціальній мережі Instagram можна часто зустріти вже відретушовані фотографії світових та українських зірок, оскільки вони мають великі фанатські організації. 

Оскільки Анджеліна має прихильників в усьому світі, то й сторінок у соцмережах з її фотографіями багато. А з появою таких можливостей, як штучний інтелект, їх стало ще більше. Адже багатьом цікаво приміряти на улюблену акторку різні амплуа і подивитися, наскільки кращою вона ще може бути. 

Й без усіляких масок та ретуші Джолі є еталоном, її зовнішність вважається ідеальною, а сама вона визнана однією з найкрасивіших жінок у світі. Річ в тому, що її риси обличчя ніколи не виходять з трендів. 

Пишні губи, виділені вилиці, великі світлі очі. Але якби зірка не мала свого стилю, все це не стало б приводом для гордості. А от якою ідеальна Джолі може бути за допомогою штучного інтелекту, пропонуємо подивитися. 

Як штучний інтелект бачить Анджеліну Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficlal)

Раніше ми розповідали про те, що Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером.

Також подивіться наш матеріал про те, що штучний інтелект показав, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон.

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Анджеліна Джолі