Штучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна Джолі

Штучний інтелект показав, як може виглядати Анджеліна Джолі

Штучний інтелект за останній час став дуже гарним інструментом для втілення різних креативних ідей, які неможливо створити руками та розумом людини. І доволі часто він створює неймовірні й нові образи популярним зіркам.

Є багато застосунків, за допомогою яких можна спрограмувати абсолютно нову зовнішність або приміряти новий образ. Вони, зокрема, платні, тому, для того, щоб подивитися на кумира у різних незвичних образах, варто купляти всі можливості застосунків для зміни зовнішності.

У соціальній мережі Instagram можна часто зустріти вже відретушовані фотографії світових та українських зірок, оскільки вони мають великі фанатські організації.

Оскільки Анджеліна має прихильників в усьому світі, то й сторінок у соцмережах з її фотографіями багато. А з появою таких можливостей, як штучний інтелект, їх стало ще більше. Адже багатьом цікаво приміряти на улюблену акторку різні амплуа і подивитися, наскільки кращою вона ще може бути.

Й без усіляких масок та ретуші Джолі є еталоном, її зовнішність вважається ідеальною, а сама вона визнана однією з найкрасивіших жінок у світі. Річ в тому, що її риси обличчя ніколи не виходять з трендів.

Пишні губи, виділені вилиці, великі світлі очі. Але якби зірка не мала свого стилю, все це не стало б приводом для гордості. А от якою ідеальна Джолі може бути за допомогою штучного інтелекту, пропонуємо подивитися.

Як штучний інтелект бачить Анджеліну Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficlal)