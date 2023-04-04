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Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером, який насправді одружений з українкою: подробиці і фото

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Вівторок 04 квітня 2023 09:37
Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером, який насправді одружений з українкою: подробиці і фото Анджеліна Джолі та Девід Маєр (фото: pagesix.com)
Автор: Юлія Гаюк

Голлівудській зірці Анджеліні Джолі приписали новий роман з одруженим американським мільярдером.

Але журналісти видання Page Six розповіли, хто насправді той чоловік на фото з актрисою, яке розбурхало весь світ.

Подробиці зустрічі Джолі

Журналісти видання дізналися, що де Ротшильд одружений з українською акторкою Каріною Дейко, яка живе на Веніс-Біч. Таким чином з'ясувалося, що зустріч Джолі та Маєра була діловою, можливо, на тему стану навколишнього середовища.

Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером, який насправді одружений з українкою: подробиці і фото

Анджеліна Джолі з мільярдером Девідом Маєром (фото: pagesix.com)

Що відомо про акторку

Каріна Дейко народилася в Україні. Коли подорослішала, вона переїхала за кордон, щоб вивчати акторську майстерність. Зараз вона будує свою кар'єру в Голлівуді та вже знялася у фільмах "Гічкок", "Стати Бондом", "Листопадові злочинці" та інших.

Пара Каріни та Девіда не новоспечена, вони давно разом, але стосунків своїх не афішують. До того ж вони рідко з'являються на публіці разом.

Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером, який насправді одружений з українкою: подробиці і фото

Виявилося, що мільярдер одружений з українською акторкою (фото: pagesix.com)

Раніше ми розповідали, чим завершився скандальний роман українки та британця.

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