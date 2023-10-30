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Искусственный интеллект показал, как может выглядеть эталон красоты Анджелина Джоли

Как искусственный интелект видит Анджелину Джоли (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Анджелина Джоли считается эталоном красоты, ведь именно ею восхищаются все мужчины и женщины. Актриса имеет большую аудиторию поклонников, которые обожают женщину и ее красоту и благодаря Искусственному интеллекту также.

О том, как ИИ видит красоту Анджелины Джоли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фан-страницу актрисы в Instagram.

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Анджелина Джоли

Искусственный интеллект за последнее время стал очень хорошим инструментом для воплощения различных креативных идей, которые невозможно создать руками и умом человека. И часто он создает невероятные и новые образы популярным звездам.

Есть много приложений, с помощью которых можно спрограммировать совершенно новый облик или примерить новый образ. Они, в частности, платные, поэтому для того, чтобы посмотреть на кумира в различных необычных образах, стоит покупать все возможности приложений для изменения внешности.

В социальной сети Instagram можно часто встретить уже отретушированные фотографии мировых и украинских звезд, поскольку у них большие фанатские организации.

Так, как Анджелина имеет поклонников во всем мире, то и страниц в соцсетях с ее фотографиями много. А с появлением таких возможностей как искусственный интеллект их стало еще больше. Ведь многим интересно примерить на любимую актрису разные амплуа и посмотреть, насколько лучше она еще может быть.

И без всяких масок и ретуши Джоли является эталоном, ее внешность считается идеальной, а сама она признана одной из самых красивых женщин в мире. Дело в том, что ее черты лица никогда не выходят из трендов.

Пышные губы, выделенные скулы, большие светлые глаза. Но если бы у звезды не было своего стиля, все это не стало бы поводом для гордости. А вот какой идеальной Джоли может быть с помощью искусственного интеллекта, предлагаем посмотреть.

Как искусственный интеллект видит Анджелину Джоли (фото: instagram.com/angelinajolieofficlal)

Ранее мы рассказывали о том, что Анджелину Джоли вскочили с миллиардером.

Также посмотрите наш материал о том, что искусственный интеллект показал, какой вид могла бы выглядеть Дженнифер Энистон.

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Анджелина Джоли