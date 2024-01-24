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Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої "Гаррі Поттера" (фото)

Середа 24 січня 2024 21:20
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Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої "Гаррі Поттера" (фото) ШІ показав, як можуть виглядати актори "Гаррі Поттера" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект заполонив майже всі сфери нашого життя і кіно не є виключенням. Тому нейромережа показала, якими б могли бути герої "Гаррі Поттера"

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Harry Potter Memes.

ШІ показав, як можуть виглядати актори "Гаррі Поттера"

Мабуть, у світі існує маленький відсоток людей, які не дивилися пригодницьку історію Гаррі Поттера та його друзів: Герміони, Рона, Геґріда, Дамблдора та ворогів: Волан де Морта, Малфоя та інших.

Образ Гаррі запам’ятався всім глядачам, адже круглі окуляри та шрам на лобі - важко забути, особливо, коли вони переплітаються з харизмою і талантом Даніеля Редкліффа. Інших героїв також важко забути. Тим паче, що "Гаррі Поттера" багато людей передивляються щозими.

Штучний інтелект вирішив поекспериментувати з головними героями фільму та запропонував різні любовні та дружні лінії, які відрізняються від реального сценарію. І варто сказати, що така варіація подій виглядає цікаво.

Нейромережа - це лише інструмент для втілення нереальних у житті речей та сюжетів. Тому, всі фотографії виглядають геть новими. Так, персонажі дуже схожі на себе, але вони ніби з іншого фільму. Дорослі, дружні та надто серйозні.

Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)

Як штучний інтелект бачить персонажів "Гаррі Поттера" (фото: instagram.com/harrypotter.unofficial)

Раніше ми розповідали про те, хто міг зіграти персонажів "Гаррі Поттера".

Також читайте матеріал про те, якими насправді є улюблені персонажі Гаррі Поттера.

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Штучний інтелект Гарри Поттер
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