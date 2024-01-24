Штучний інтелект показав, як могли б виглядати герої "Гаррі Поттера" (фото)
Штучний інтелект заполонив майже всі сфери нашого життя і кіно не є виключенням. Тому нейромережа показала, якими б могли бути герої "Гаррі Поттера"
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Harry Potter Memes.
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Мабуть, у світі існує маленький відсоток людей, які не дивилися пригодницьку історію Гаррі Поттера та його друзів: Герміони, Рона, Геґріда, Дамблдора та ворогів: Волан де Морта, Малфоя та інших.
Образ Гаррі запам’ятався всім глядачам, адже круглі окуляри та шрам на лобі - важко забути, особливо, коли вони переплітаються з харизмою і талантом Даніеля Редкліффа. Інших героїв також важко забути. Тим паче, що "Гаррі Поттера" багато людей передивляються щозими.
Штучний інтелект вирішив поекспериментувати з головними героями фільму та запропонував різні любовні та дружні лінії, які відрізняються від реального сценарію. І варто сказати, що така варіація подій виглядає цікаво.
Нейромережа - це лише інструмент для втілення нереальних у житті речей та сюжетів. Тому, всі фотографії виглядають геть новими. Так, персонажі дуже схожі на себе, але вони ніби з іншого фільму. Дорослі, дружні та надто серйозні.
Як штучний інтелект бачить персонажів "Гаррі Поттера" (фото: instagram.com/harrypotter.unofficial)
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