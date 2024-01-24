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Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои "Гарри Поттера" (фото)

Среда 24 января 2024 21:20
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Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои "Гарри Поттера" (фото) ИИ показал, как могут выглядеть актеры "Гарри Поттера" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект заполонил почти все сферы нашей жизни и кино не исключение. Поэтому нейросеть показала, какими могли быть герои "Гарри Поттера"

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Harry Potter Memes.

ИИ показал, как могут выглядеть актеры "Гарри Поттера"

Наверное, в мире существует маленький процент людей, которые не смотрели приключенческую историю Гарри Поттера и его друзей: Гермионы, Рона, Хагрида, Дамблдора и врагов: Волан де Морта, Малфоя и других.

Образ Гарри запомнился всем зрителям, ведь круглые очки и шрам на лбу - трудно забыть, особенно когда они переплетаются с харизмой и талантом Даниэля Рэдклиффа. Других героев тоже трудно забыть. Тем более, что "Гарри Поттера" многие пересматривают каждую зиму.

Искусственный интеллект решил поэкспериментировать с главными героями фильма и предложил разные любовные и дружеские линии, отличные от реального сценария. И следует сказать, что такая вариация событий выглядит интересно.

Нейросеть - это лишь инструмент для воплощения нереальных в жизни вещей и сюжетов. Поэтому все фотографии выглядят совершенно новыми. Да, персонажи очень похожи на себя, но они как бы из другого фильма. Взрослые, дружеские и слишком серьезные.

Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)Искусственный интеллект показал, как могли бы выглядеть герои &quot;Гарри Поттера&quot; (фото)

Как искусственный интеллект видит персонажей "Гарри Поттера" (фото: instagram.com/harrypotter.unofficial)

Раньше мы рассказывали о том, кто мог сыграть персонажей Гарри Поттера.

Также читайте материал о том,каковы на самом деле любимые персонажи Гарри Поттера.

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Искусственный интеллект Гарри Поттер
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