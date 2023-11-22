Штучний інтелект показав, як би виглядали герої серіалу "Друзі", якби були дітьми

Штучний інтелект насправді творить дива, адже він може спрограмувати такі фото, на яких людина себе не впізнає. Ця тенденція не оминула й легендарний серіал “Друзі”.

Про те, як виглядали б персонажі “Друзів”, якби були дітьми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку прихильників серіалу.

Штучний інтелект показав, як персонажі "Друзів" могли б виглядати, якби були дітьми

Штучний інтелект і справді робить щось неймовірне, адже повернути людину у дитинство і так, щоб вона при цьому залишилась собою - майстерність. Але вона належить сучасним технологіям, що зараз вже, здається підкорили собі всі сфери нашого життя та роблять його легшим.

Всі й досі пам’ятають, якими були Моніка, Джої, Фібі, Рос, Чендлер та Рейчел у першому та останньому сезонах, всі знають, як вони виглядають зараз і що відбувається в житті кожного з них.

Також, звісно, світ і досі обговорює втрату Меттью Перрі, що зіграв Чендлера Бінга та реакцію його "Друзів" на це.

Сюжет легкий, родинний, адже друзі - це та родина, яку ми обираємо самі протягом життя. І персонажі цієї картини вибрали собі справжню та щиру, трохи дивакувату родину.

Кожен прихильник серіалу, певно, не раз передивлявся всі сезони і навіть з заплющеним очима уявить собі персонажів. Але ще ніхто і ніколи не робив з них дітей. Це підвладно лише Ші, який, власне і зробив такі світлини з усіма героями серіалу окремо і показав нам, що вийшло.

Як виглядали б персонажі серіалу "Друзі", якби були дітьми (фото: instagram.com/friendsloverso)

Ці фото опубліковані на сторінці фоловерів "Друзів" і набирає популярності, адже це досить цікавий контент, особливо, для тих, хто постійно стежить за життям самих акторів.

Варто сказати, що ці фотокартки можуть сильно відрізнятися від реального дитячого вигляду зірок, проте на них точно можна впізнати кожного з персонажів, що так сильно люблять мільйони глядачів в усьому світові.

Справжні персонажі "Друзів" (фото: Кіноріум)