"Друзі" Еністон і Швіммер зворушливо попрощалися з Метью Перрі: "Він був частиною нашого ДНК"

Раптова загибель актора Меттью Перрі стала справжньою трагедією для його колег та друзів із легендарного серіалу "Друзі". Після першого шоку та колективної заяви вони вирішили вшанувати його пам'ять і попрощатися кожен окремо. Тепер про своє горе розповіла Дженніфер Еністон та Девід Швіммер.

Дженніфер Еністон - "ти завжди робив мій день"

Акторка зізналася, що смерть Меттью її дуже глибоко поранила і прощання з ним стало хвилею емоцій, яких вона раніше не відчувала.

"Всі ми в якийсь момент життя переживаємо втрату. Втрата життя або втрата кохання. Можливість по-справжньому перебувати в цьому горі дозволяє вам відчути моменти радості та подяки за те, що ви так глибоко любили когось. І ми любили його глибоко. Він був частиною нашої ДНК. Нас завжди було шестеро. Це була обрана сім'я, яка назавжди змінила наше уявлення про те, ким ми були і яким буде наш шлях", - написала вона.

Дженніфер згадала, що Меттью любив смішити людей і від цього залежало його життя.

"Що стосується Метті, він ЗНАВ, що любить смішити людей. Як він сам сказав, якби він не почув сміх, він би подумав, що помре. Від цього в буквальному розумінні залежало його життя. І, чорт забирай, йому це вдалося. Він усіх нас розсмішив... І сильно сміятися... Останні пару тижнів я пересилала одне одному наші повідомлення. Сміятись і плакати, а потім знову сміятися. Я збережу их назавжди. Я знайшла одне повідомлення, яке він колись мені відправив з нізвідки. Й цим все сказано", - додала актриса.

Вона показала скріншот цього повідомлення і зізналася, що розмовляє з Меттью щодня.

Фото: instagram.com/jenniferaniston

"Метті, я так тебе люблю і знаю, що ти тепер повністю спокійний і не відчуваєш ніякого болю. Я розмовляю з тобою щодня ... іноді я майже чую, як ти кажеш: "Чи можете ви бути більш божевільними?" Відпочивай, брате. Ти завжди робив мій день…", - попрощалася Еністон.

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Девід Швіммер - "дякую"

Актор подякував за спільні роки роботи та зазначив, що захоплювався його роботою.

"Метті, дякую за десять неймовірних років сміху та творчості. Я ніколи не забуду твій бездоганний момент і подачу жартів. Ти міг взяти пряму лінію діалогу і підкорити її своїй волі, в результаті виходило щось настільки оригінальне та несподівано кумедне, що це дивує і досі", - пише Девід.

Він зазначив, що шість незнайомців колись створили справжню родину і Меттью мали серце.

"У тебе було серце. Ти був такий щедрий і поділився їм з нами, щоб ми змогли створити сім'ю із шести незнайомців", - додав Швіммер.

Він поділився фотографією, яку назвав однією з найулюбленіших.

"Це фото з одного з моїх улюблених моментів з тобою. Тепер це змушує мене посміхатися і сумувати одночасно. Я уявляю, як ти там, десь нагорі, у тому ж білому костюмі, з руками в кишенях, озираєшся на всі боки: "Можуть чи бути ще хмари?” – написав актор.

Фото: instagram.com/_schwim