Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои сериала "Друзья", если бы были детьми

Искусственный интеллект действительно творит чудеса, ведь он может спрограммировать такие фото, на которых человек себя не узнает. Эта тенденция не обошла и легендарный сериал "Друзья".

О том, как выглядели бы персонажи Друзей, будь детьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу поклонников сериала.

Искусственный интеллект показал, как персонажи "Друзей" могли бы выглядеть, если бы были детьми

Искусственный интеллект действительно делает что-то невероятное, ведь вернуть человека в детство и так, чтобы он при этом остался собой - мастерство. Но оно принадлежит современным технологиям, которые сейчас уже, кажется, покорили все сферы нашей жизни и делают ее легче.

Все до сих пор помнят, какими были Моника, Джои, Фиби, Росс, Чендлер и Рэйчел в первом и последнем сезонах, все знают, как они выглядят сейчас и что происходит в жизни каждого из них.

Также, конечно, мир до сих пор обсуждает потерю Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга и реакцию его "Друзей" на это.

Сюжет легкий, семейный, ведь друзья - это та семья, которую мы выбираем сами в течение жизни. И персонажи этой картины выбрали себе настоящую и искреннюю, немного странную семью.

Каждый поклонник сериала, вероятно, не раз пересматривал все сезоны и даже с закрытыми глазами представит себе персонажей. Но еще никто никогда не делал из них детей. Это подвластно только ИИ, который, собственно, и сделал такие фотографии со всеми героями сериала отдельно и показал нам, что получилось.

Как выглядели бы персонажи сериала "Друзья", будь детьми (фото: instagram.com/friendsloverso)

Эти фото опубликованы на странице фолловеров "Друзей" и набирает популярность, ведь это довольно интересный контент, особенно для тех, кто постоянно следит за жизнью самих актеров.

Следует сказать, что эти фотографии могут сильно отличаться от реального детского вида звезд, однако на них точно можно узнать каждого из персонажей, которых так сильно любят миллионы зрителей во всем мире.

Настоящие персонажи "Друзей" (фото: Кинориум)