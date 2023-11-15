Штучний інтелект показав, як би виглядали хвороби, якби були людьми: цікаві фото

Штучний інтелект - це сучасний інструмент для креативних людей. Він може зробити те, що неможливо створити людським розумом. За його допомогою з'ясували, якби виглядали хвороби, якби були людьми.

При написанні матеріалу, використовувались такі джерела: Instagram-сторінка медичної спільноти "Svij doc", медичний сайт "Doc.ua", Центр громадського здоров'я та сайт Міністерства охорони здоров'я України.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як би виглядали Covid-19, цистит, грип та вітрянка, якби були людьми.

Як би виглядали хвороби

Штучний інтелект показав, як би виглядали поширені хвороби, такі як Civid-19, цистит, вітрянка та грип, якби були людьми.

Зокрема, коронавірусом була б жінка у масці з загадковим волоссям.

Циститом був би чоловік, який сидить на стільці. Загалом він виглядає дуже підступним, як і сама хвороба.

Вітрянкою зображено жінку, у якої на тілі висипка, щоб і характеризує саме захворювання.

Грип - поширене захворюванням у холодну пору року. Його штучний інтелект зобразив у образі жінки, в якої обличчя закрите маскою. Саме це вказує на швидке поширення вірусного захворювання.

Штучний інтелект показав, як би виглядали хвороби, якби були людьми (фото: instagram.com/sviy.doc)

Симптоми хвороб

Вітрянка

Вітряна віспа протікає в 4 періоди: інкубаційний, продромальний, період висипання і період утворення кірочок.

Інкубаційний період вітрянки триває: від 13 до 17 днів для хворих у віці до 30 років, і від 11 до 21 дня - від 30 років.

Сам інкубаційний період, може мати різний ступінь тривалості, в залежності від підготовленості організму до боротьби з інфекцією, того чи іншого організму.

Симптоми захворювання наступають приблизно за добу до висипання: з'являються лихоманка, болі в поперековому відділі, головні болі. У дітей продромальний період найчастіше відсутня, і захворювання виявляється появою висипу.

Висипання у більшості дітей протікають без будь-яких порушень загального стану, прояви лихоманки збігаються з появою висипу, оскільки висипання з'являються хвилеподібно, в кілька етапів. У дорослих висипання частіше бувають масивними, одночасно підвищується температура, з'являється сильне свербіння.

Грип

Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Клінічні ознаки грипу:

раптовий початок

головний біль

ломота у м’язах і суглобах

біль у горлі

підвищення температури тіла до 38 °С і більше

кашель

в окремих випадках - блювота і пронос

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту - близько 2 м.

Цистит

Зазвичай причиною виникнення циститу стають бактерії, які потрапили в організм людини через сечівник. Найпоширенішим збудником є ​​кишкова паличка Escherichia coli. Її місце перебування - пряма кишка. Не виключено, що викликати захворювання можуть інші бактерії.

Ознаки циститу важко помітити, оскільки вони проявляються у гострій формі і не дають нормально жити. Симптоми циститу у жінок і чоловіків схожі і найчастіше проявляються у вигляді:

часті сечовипускання, іноді протягом години. У нормі людина повинна спустошувати сечовий міхур 5-7 разів на день

різкий біль, що тягне внизу живота, загальне нездужання, іноді може підвищуватися температура

завжди хочеться в туалет, сечу іноді не вдається утримувати

при спустошенні сечового міхура виникає різкий та сильний біль

сеча каламутного кольору, у ній може з'являтися кров

болісні відчуття можуть повертатися, перетікати у хронічну форму циститу

Covid-19

Мінімізувати ризик тяжкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, зокрема й від небезпечних штамів, допомагає вакцинація.

Легкий перебіг захворювання характеризується так:

невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції

нежитем або закладеністю носа

головним болем

болем у горлі

болем у м’язах

кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів)

шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення

відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

втратою нюху або смаку

Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись.