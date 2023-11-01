Які щоденні звички знижують ваш імунітет: ми постійно робимо ці помилки

Імунітет знижується внаслідок багатьох факторів: погане харчування, стрес, відсутність фізичної активності, куріння та вживання алкоголю. Дуже велике значення для хорошого імунітету має ваш спосіб життя та звички.

Які щоденні дії можуть суттєво знизити ваш імунітет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Нестача сну

Нестача сну може підвищувати ризик зараження вірусами чи мікробами. І організму знадобиться значно більше часу, щоб одужати. Оскільки організм не зможе виробляти необхідну кількість клітин та білків, які борються з інфекціями. Ваше тіло виділяє певні білки, які допомагають імунній системі (цитокіни) - лише під час сну.

Тривога та стреси

Стреси та постійне занепокоєння - не найкращі друзі у боротьбі проти вірусів та мікробів. Тривога може послабити імунну відповідь буквально за 30 хвилин. Постійний стрес завдає шкоди організму та ускладнює боротьбу з багатьма вірусами. Поговоріть з лікарем, якщо стрес і тривожність заважають вашому нормальному життю.

Низький рівень вітаміну D

Цей вітамін дуже важливий для організму, він потрібен для міцних кісток та здорових клітин крові. А ще він допомагає зміцнити вашу імунну систему. Ключове джерело - сонячне світло. Також його можна отримати з яєць, жирної риби та збагачених продуктів - молока та пластівців.

Ліки

Існує багато лікарських засобів, які можуть знижувати імунітет. Це ліки для лікування алергії, артриту, вовчаку, синдрому роздратованого кишечника та трансплантації органів. Кортикостероїди, інгібітори TNF при запаленні та хімієтерапія при раку. Обговоріть це зі своїм лікарем.

Мало овочів та фруктів

Такі продукти здатні допомогти вашому організму виробляти більше лейкоцитів, необхідні боротьби з інфекціями. Свіжі продукти, горіхи та насіння містять багато цинку, бета-каротину, вітамінів А, С та Е, та інших поживних засобів, необхідних для здорового організму. Рослинні продукти також насичують організм клітковиною, яка допомагає знизити відсоток жиру в організмі та зміцнити вашу імунну відповідь.

Куріння

Дим може викликати незворотні процеси у легенях. Якщо ви курите регулярно, то у вас можуть виникнути проблеми з диханням і з'явиться вищий ризик легеневих інфекцій.

Це стосується нікотину з сигарет, жувального тютюну, марихуани, вейпінгу та іншого джерела для куріння. Хімічні речовини рідини для електронних сигарет також пригнічують імунну відповідь.

Харчування з високим вмістом жирів

Олії можуть перешкоджати боротьбі лейкоцитів з мікробами. А харчування з високим вмістом жирів з часом може порушити баланс бактерій у кишечнику, які допомагають в імунній відповіді. Вживайте нежирні молочні продукти без додавання цукру, нежирний білок (морепродукти, індичка, курка, нежирні шматки яловичини). Крім того, ожиріння підвищує ймовірність захворювання на грип та інші інфекції.

Мало свіжого повітря

Сонячне світло допомагає активізувати спеціальні клітини імунної системи (Т-клітини), які допомагають боротися з інфекцією. Але перебування на природі має інші переваги. Багато рослин виробляють фітонциди та інші речовини, які ви вдихаєте, і вони зміцнюють імунну функцію.

Алкоголь

Достатньо випити велику дозу алкоголю увечері, щоб уповільнити імунну відповідь свого організму на 24 години. І часте вживання алкоголю у великих кількостях з часом притуплюємо здатність вашого організму до самовідновлення. Це може спричинити виникнення захворювань печінки, пневмонії, туберкульозу та деяких видів раку.

Горе

Декілька досліджень підтверджують, що горе, особливо, якщо воно триває довго, може придушити імунітет вашого організму. Ефект може зберігатися протягом 6 місяців і довше, якщо ваше горе глибоко чи не минає. Обговоріть це зі своїм лікарем або фахівцем у галузі психічного здоров'я, якщо вам потрібна допомога у зв'язку з втратою або травмуванням.

Нестача фізичних вправ

Регулярні аеробні вправи допомагають вашому організму боротися з хворобами, спричиненими вірусами та бактеріями. Почасти це пов'язано з тим, що він допомагає крові більш ефективно циркулювати на ваше тіло, а це означає, що речовини, які борються з мікробами, потрапляють туди, куди їм потрібно.

Відсутність сексу

Щотижнева близькість допомагає зміцнити вашу імунну систему. Пари, у яких регулярний секс, більш стійкі до мікробів і вірусів, ніж ті, у кого інтим буває рідко або відсутній. Секс підвищує рівень речовини, що бореться з імуноглобуліном А або IgA.