Искусственный интеллект показал, как бы выглядели болезни, если бы были людьми: интересные фото

Искусственный интеллект - это современный инструмент для креативных людей. Он может сделать то, что невозможно сотворить человеческим разумом. С его помощью выяснили, как бы выглядели болезни, если бы были людьми.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как бы выглядели Covid-19, цистит, грипп и ветрянка, будь людьми.

Как бы выглядели болезни

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы распространенные болезни, такие как Civid-19, цистит, ветрянка и грипп, если бы были людьми.

В частности, коронавирусом была бы женщина в маске с загадочными волосами.

Циститом был бы мужчина, сидящий на стуле. В общем он выглядит очень коварным, как и сама болезнь.

Ветрянкой изображена женщина, у которой на теле сыпь, чтобы и характеризует само заболевание.

Грипп - распространенное заболеванием в холодное время года. Его искусственный интеллект изобразил в образе женщины, у которой лицо закрыто маской. Именно это указывает на быстрое распространение вирусного заболевания.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы болезни, если бы были людьми (фото: instagram.com/sviy.doc)

Симптомы болезней

Ветрянка

Ветряная оспа протекает в 4 периода: инкубационный, продромальный, период сыпи и период образования корочек.

Инкубационный период ветрянки длится: от 13 до 17 дней для больных в возрасте до 30 лет, и от 11 до 21 дня - от 30 лет.

Сам инкубационный период может иметь разную степень продолжительности, в зависимости от подготовленности организма к борьбе с инфекцией, того или иного организма.

Симптомы заболевания наступают примерно за сутки до сыпи: появляются лихорадка, боли в поясничном отделе, головные боли. У детей продромальный период чаще всего отсутствует, и заболевание оказывается появлением сыпи.

Сыпь у большинства детей протекают без каких-либо нарушений общего состояния, проявления лихорадки совпадают с появлением сыпи, поскольку высыпания появляются волнообразно, в несколько этапов. У взрослых высыпания чаще бывают массивными, одновременно повышается температура, появляется сильный зуд.

Грипп

Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Клинические признаки гриппа:

внезапное начало

головная боль

ломота в мышцах и суставах

боль в горле

повышение температуры тела до 38 °С и более

кашель

в отдельных случаях - рвота и понос

Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта - около 2 м.

Цистит

Обычно причиной возникновения цистита становятся бактерии, попавшие в организм человека через мочеиспускательный канал. Самым распространенным возбудителем является кишечная палочка Escherichia coli. Ее местонахождение - прямая кишка. Не исключено, что вызывать заболевание могут другие бактерии.

Признаки цистита трудно заметить, потому что они проявляются в острой форме и не дают нормально жить. Симптомы цистита у женщин и мужчин похожи и чаще всего проявляются в виде:

частые мочеиспускания, иногда в течение часа. В норме человек должен опустошать мочевой пузырь 5-7 раз в день

резкая боль, тянущая внизу живота, общее недомогание, иногда может повышаться температура

всегда хочется в туалет, мочу иногда не удается удерживать

при опустошении мочевого пузыря возникает резкая и сильная боль

моча мутного цвета, в ней может появляться кровь

болезненные ощущения могут возвращаться, перетекать в хроническую форму цистита

Covid-19

Минимизировать риск тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, в том числе от опасных штаммов, помогает вакцинация.

Легкое течение заболевания характеризуется следующим образом:

невысокой горячкой (до 38° C), подвергающейся коррекции

насморком или заложенностью носа

головной болью

болью в горле

болем в мышцах

кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений)

желудочно-кишечными проявлениями (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания

отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)

потерей обоняния или вкуса

Важно, что симптоматика легкого заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться.