Искусственный интеллект показал, как бы выглядели болезни, если бы были людьми: интересные фото
Искусственный интеллект - это современный инструмент для креативных людей. Он может сделать то, что невозможно сотворить человеческим разумом. С его помощью выяснили, как бы выглядели болезни, если бы были людьми.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как бы выглядели Covid-19, цистит, грипп и ветрянка, будь людьми.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества "Svij doc", медицинский сайт "Doc.ua", Центр общественного здоровья и сайт Министерства здравоохранения Украины.
Как бы выглядели болезни
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы распространенные болезни, такие как Civid-19, цистит, ветрянка и грипп, если бы были людьми.
В частности, коронавирусом была бы женщина в маске с загадочными волосами.
Циститом был бы мужчина, сидящий на стуле. В общем он выглядит очень коварным, как и сама болезнь.
Ветрянкой изображена женщина, у которой на теле сыпь, чтобы и характеризует само заболевание.
Грипп - распространенное заболеванием в холодное время года. Его искусственный интеллект изобразил в образе женщины, у которой лицо закрыто маской. Именно это указывает на быстрое распространение вирусного заболевания.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы болезни, если бы были людьми (фото: instagram.com/sviy.doc)
Симптомы болезней
Ветрянка
Ветряная оспа протекает в 4 периода: инкубационный, продромальный, период сыпи и период образования корочек.
Инкубационный период ветрянки длится: от 13 до 17 дней для больных в возрасте до 30 лет, и от 11 до 21 дня - от 30 лет.
Сам инкубационный период может иметь разную степень продолжительности, в зависимости от подготовленности организма к борьбе с инфекцией, того или иного организма.
Симптомы заболевания наступают примерно за сутки до сыпи: появляются лихорадка, боли в поясничном отделе, головные боли. У детей продромальный период чаще всего отсутствует, и заболевание оказывается появлением сыпи.
Сыпь у большинства детей протекают без каких-либо нарушений общего состояния, проявления лихорадки совпадают с появлением сыпи, поскольку высыпания появляются волнообразно, в несколько этапов. У взрослых высыпания чаще бывают массивными, одновременно повышается температура, появляется сильный зуд.
Грипп
Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
Клинические признаки гриппа:
- внезапное начало
- головная боль
- ломота в мышцах и суставах
- боль в горле
- повышение температуры тела до 38 °С и более
- кашель
- в отдельных случаях - рвота и понос
Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта - около 2 м.
Цистит
Обычно причиной возникновения цистита становятся бактерии, попавшие в организм человека через мочеиспускательный канал. Самым распространенным возбудителем является кишечная палочка Escherichia coli. Ее местонахождение - прямая кишка. Не исключено, что вызывать заболевание могут другие бактерии.
Признаки цистита трудно заметить, потому что они проявляются в острой форме и не дают нормально жить. Симптомы цистита у женщин и мужчин похожи и чаще всего проявляются в виде:
- частые мочеиспускания, иногда в течение часа. В норме человек должен опустошать мочевой пузырь 5-7 раз в день
- резкая боль, тянущая внизу живота, общее недомогание, иногда может повышаться температура
- всегда хочется в туалет, мочу иногда не удается удерживать
- при опустошении мочевого пузыря возникает резкая и сильная боль
- моча мутного цвета, в ней может появляться кровь
- болезненные ощущения могут возвращаться, перетекать в хроническую форму цистита
Covid-19
Минимизировать риск тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, в том числе от опасных штаммов, помогает вакцинация.
Легкое течение заболевания характеризуется следующим образом:
- невысокой горячкой (до 38° C), подвергающейся коррекции
- насморком или заложенностью носа
- головной болью
- болью в горле
- болем в мышцах
- кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений)
- желудочно-кишечными проявлениями (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания
- отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)
- потерей обоняния или вкуса
Важно, что симптоматика легкого заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться.
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