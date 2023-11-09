Людина також може заразитися. Як розпізнати небезпечну хворобу у тварин: симптоми та профілактика
Захворювання, яке від тварини може передатися людині, називають сказом. Це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє нейротропний вірус. Якщо у випадку сказу вчасно не зробити вакцинацію, то хвороба може нести загрозу й здоров'ю, і життю.
РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, як розпізнати та профілактувати зараження сказом, щоб врятувати життя свого улюбленця.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, сайт Центру громадського здоров'я.
Причини зараження сказом
Тварина може заразитися вірусом будь-де після контакту з ним. Для людей основним джерелом зараження є м'ясоїдні дикі та домашні тварини. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через:
- укус
- подряпину та мікроушкодження шкіри
- потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки
Найчастіше сказ людям передають коти та собаки серед домашніх тварин і лисиці та вовки в дикій природі. Збудниками сказу також можуть бути кажани та місця їхнього проживання, наприклад, печери.
Доведена можливість аерогенно-контактного зараження: вірус пасивно потрапляє через кон'юнктиву чи слизову ротоглотку, а також під час трансплантації органів від померлих від сказу людей.
Як розпізнати сказ у тварини
У людей і тварин протікання сказу відрізняється. В останніх воно поділяється на декілька стадій.
Початкова стадія (триває до п'яти днів):
- наявні сліди від укусів
- гризуть місце укусу
- ласкаві, примхливі, але насторожені
- слабкий апетит
- їдять неїстівне
- слинотеча
- блювота
Збуджена стадія (два-три дні)
- агресивні
- збуджені
- нападають
- намагаються утекти
- гризуть землю
- їдять неїстівне
- конвульсії
- блювота
- параліч
- косоокість
Паралітична стадія (два-чотири дні):
- виснаження
- повний параліч
- смерть
Поширеним симптомом сказу у тварин є збудженість та агресія (ілюстративне фото: Pixabay)
У людини інкубаційний період сказу триває від тижня до трьох місяців, але може збільшуватися до одного-трьох років, залежно від низки факторів:
- місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси - в обличчя та голову)
- кількості й активності вірусу, що потрапив у рану
- віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих)
Початкові симптоми сказу виражені в підвищеній температурі та болі, а також відчутті поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально.
Однак залежно від форми захворювання розрізняють активний і паралітичний сказ.
Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, страх води та навіть протягів чи свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті зупинки роботи серця чи дихання.
Паралітична форма сказу триває довше за попередню із легшим перебігом. М'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпини. Повільно розвивається кома, і настає смерть.
Що робити, якщо вас укусила скажена тварина
Насамперед вам потрібно звернутися до лікаря. Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, відразу ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці чи іншими засобами.
Обирайте препарати з вмістом спирту 70% чи розчином йоду 5%. Вони зможуть нейтралізувати вірус.
Після цього неодмінно зверніться по медичну допомогу.
Лікування сказу відбувається шляхом госпіталізації та введення антирабічної вакцини. Вона запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків.
Як профілактувати сказ
Для початку необхідно не допустити, щоб тварина захворіла на сказ. Для цього:
- регулярно вакцинуйте свійських і диких тварин шляхом розкладання в місцях їх перебування їстівних приманок з вакцинами
- уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами
- не торкайтеся диких чи безпритульних тварин
- не підгодовуйте безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди (особливо діти)
- виконуйте правила утримання тварин
Розвитку сказу можна повністю уникнути, якщо дотримуватися цих рекомендацій, а в разі укусу миттєво звертатися за професійною допомогою.
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