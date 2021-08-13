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Штрафи отримують навіть родичі: пільгове розмитнення "євроблях" дало збій

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П'ятниця 13 серпня 2021 16:39
Штрафи отримують навіть родичі: пільгове розмитнення "євроблях" дало збій Колаж РБК-Україна: за "євробляхи" почали штрафувати родичів власників
Автор: Тетяна Самарук

Штрафи за "євробляхи" в Україні почали надходити друзям і родичам їхніх власників. Зокрема, це пов'язано з тим, що власники просили ввести автомобіль в країну своїх знайомих.

Про це в коментарі UBR розповів юрист "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Так, тепер ті, хто допоміг завести транспорт в Україну, будуть отримувати штрафи.

За словами експерта, західні області наближені до кордону з ЄС, тому деякі жителі свого часу виїхали туди для проживання. Однак, саме цих родичів, кумів і друзів українці з цих регіонів і просили ввезти для них "євробляху".

Також фахівець каже, що пільгове розмитнення "євроблях" фактично дало збій. Зокрема, з майже 500 тис. осіб, які ввезли авто, ним скористалися тільки 17 тис.

Як розповідає фахівець, тут присутня лише одна проблема. А саме іноземців, які ввозили автомобілі на єврономерах, "забули" звільнити від відповідальності за ст. 469 Митного кодексу.

Окрім того, це і призвело до того, що крім витрат на розмитнення авто, сплату разового штрафу, також штраф у 34 тис. грн доведеться платити й іноземцям, які погодилися на своє ім'я оформити таку машину.

У результаті Львівська область, яка є одним із лідерів за кількістю "євроблях", значно відстає за темпами розмитнення від сусідніх регіонів.

Раніше ми повідомляли, що в українців відбирають "євробляхи" прямо під час розмитнення.

Також, як українцям показали, як розмитнити "евробляху" онлайн.

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Євробляхи
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