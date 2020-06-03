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Киевводоканал поставил киевлян "на счетчик": к должникам придут коллекторы

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 10:26
Киевводоканал поставил киевлян "на счетчик": к должникам придут коллекторы
Киевводоканал при помощи коллекторов будет взыскивать долги (коллаж: РБК-Украина)

Киевводоканал решил прибегнуть к крайним мерам в борьбе со злостными неплательщиками

Киевводоканал обратился в коллекторам, которые помогут компании взыскивать долги с киевлян. А самых злостных неплательщиков могут и вовсе отключить от водоснабжения. Эти пункты – про ограничение и отключение воды – прописаны в новых договорах компании.

Компания подтвердила, что была вынуждена обратиться к услугам коллекторов, поскольку задолженность населения продолжает расти. Так, на 1 апреля киевляне задолжали Киевводоканалу уже более 566 млн гривен.

Причем 80% от этой суммы должна всего десятая часть потребителей услуг компании. Коллекторы придут к киевлянам, которые задолжали более 1000 гривен или же не платили за услуги более года. А вот на тех, кто не платил во время карантина, санкции распространяться не будут, говорится в сюжете Сніданка с 1+1.

Эксперты считают, что коллекторы могут еще больше усугубить ситуацию. А поможет лишь заключение договора о погашении долга.

Отметим, что действия коллекторов сейчас ограничиваются лишь Криминальным кодексом Украины, так как спецзакона о их деятельности нет. Но с 1 июля все может измениться, когда работу коллекторов начнет контролировать НБУ, их будут лицензировать и введут нормы поведения. А за нарушения лицензию могут забрать.

Киевводоканал обратился к коллекторам (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Как мы писали ранее, в Украине сильно подорожает холодная вода.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине смогут получать достойные выплаты.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Киевводоканал
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