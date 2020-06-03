Штрафы для пешеходов хотят поднять в четыре раза

Фото: пешеход на дороге (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас максимальный размер штрафа составляет 170 гривен

Пешеходов планируют наказывать штрафами до 680 гривен за нарушение правил дорожного движения. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №2697 за основу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 277 нардепов. Профильный комитет доработает его ко второму чтению.

Итак, редакцией первого чтения предлагается повысить штрафы следующим образом.

Если пешеходы не повинуются сигналам регулирования дорожного движения, переходят дорогу в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, не выполняют другие правила ПДД - штрафы увеличивают с 51 гривны до 255.

Эти же действия, но совершенные в состоянии алкогольного опьянения, наказывается штрафом до 510 гривен вместо 136 гривен. Если же пешеходы повлекли создание аварийной обстановки, им грозит до 680 гривен штрафа (сейчас - 170 гривен).

Напомним, еще в феврале правоохранительный комитет Рады рекомендовал увеличить штрафы за нарушение пешеходами ПДД.

Как писало РБК-Украина, Раде также рекомендовали принять за основу два законопроекта об использовании пешеходами световозвращающих элементов.

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Автор: Юлия Струк