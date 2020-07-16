Штрафи за порушення ПДР можуть приносити в бюджет 1 млрд на місяць: МВС готує нові камери

Автофіксація порушень ПДР в Україні (колаж РБК-Україна)

В МВС України анонсували установку на дорогах ще 300 камер автофіксації порушень ПДР

В Україні камери автоматичної фіксації порушень ПДР за 45 днів роботи в Києві та області дозволили знизити швидкість руху авто в місцях установки камер в 5 разів, а всього "шумахерів" вдалося оштрафувати на 52 мільйони гривень.

Про це 16 липня заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

Ці кошти надійшли до бюджету і підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху, розповів він.

Також заступник Авакова зазначив, що вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

Геращенко задоволений результатом 45 днів роботи встановлених 50 камер і анонсував закупівлю нових. Їх розподілять на дорогах в різних областях країни.

"Зараз закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - розповів він.

В МВС підрахували, що якщо кількість камер збільшать до тисячі, то в бюджет буде надходити 1 мільярд гривень на місяць.

"Це великі гроші, але це не наша основна мета! Нам потрібно, щоб водії дотримувалися дозволеної швидкості", - додав заступник міністра.

Відео: В Україні встановлять ще 300 камер автофіксації порушень ПДР до кінця року

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть жорсткіше карати за порушення ПДР і розповідали, що чекає водіїв.

Нагадаємо також, що українцям пропонують заробляти на водіях порушниках ПДР, і спеціально створили додаток.