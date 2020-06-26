Украинцам предлагают зарабатывать на водителях нарушителях ПДД: создали приложение

Нарушение ПДД предлагают снимать на видео (коллаж РБК-Украина)

Для фиксации нарушений ПДД создали мобильное приложение для водителей и пешеходов

В Украине создали мобильное приложение для водителей для фиксации нарушений ПДД, которые допустили другие автомобилисты. Как объясняют разработчики, dashcamUA должно обеспечить глобальный контроль за безопасностью на дорогах.

Отмечается, что и владельцы автотранспорта, и просто пешеходы могут снять водителей-нарушителей на видео, после чего отправить ролик непосредственно в полицию.

Как говорится на сайте сервиса, полная анонимность обеспечена, и правоохранители получат сообщение "от имени" приложения, а также они несут всю ответственность за качество каждого заявления.

"Данные всех наших пользователи анонимные и не сохраняются на наших серверах", - говорится в сообщении.

В итоге правоохранителям остается только посмотреть видео, а в случае факта нарушения ПДД оформить виновному "письмо счастья" со штрафом.

В то же время автору ролика полагается 20% от суммы штрафа.

Как работает приложение для водителей

"Технология достаточно проста - ваш мобильный телефон постоянно записывает короткие 30-секундные видеоклипы в циклическом режиме. Это означает, что после записи первых 30 секунд видео следующие 30 секунд записываются поверх предыдущих, стирая записано", - рассказали разработчики.

Если водитель увидел нарушение правил дорожного движения, нужно просто кликнуть по экрану телефона и последние 30 секунд видео будут перенесены в постоянную память приложения dashcamUa.

Также отмечается, что манипулировать видео в приложении невозможно, так как оно имеет несколько степеней защиты, и все мошенничества будут заметны только через секунды.

Сейчас приложение на платформе Android доступно на Google Play Market. Версия для iOS (Apple) - в разработке.

В планах у разработчиков запуск на втором этапе автоматической системы распознавания автомобильных аварий и создание центра оповещения, который бы мгновенно оказывал помощь в случае возникновения аварии.

"Мы - первый стартап в мире, который разработал систему, которая может проявлять автомобильные аварии в 99,9% случаев. Никакого дополнительного оборудования не требуется", - подчеркивают разработчики.

Видео: В Украине предлагают "стучать" на водителей нарушителей ПДД

Ранее в полиции объяснили, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.

Добавим также, что недавно мы рассказывали, как обжаловать штраф за нарушения ПДД.

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Автор: Владимир Костырин