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Штрафы за нарушение карантина: что грозит украинцам после 12 мая

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 19:41
Штрафы за нарушение карантина: что грозит украинцам после 12 мая
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Карантин начнут смягчать, но не отменят. За что можно получить штраф - читайте в Styler

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса начинают ослаблять с 12 мая. Часть ограничений для украинцев будут сняты. Будут открыты салоны красоты, некоторые магазины, откроются летние площадки ресторанов и разрешат гулять в парках. Однако часть запретов останутся и после 12 мая. За что могут оштрафовать украинцев после ослабления карантина – в материале Styler.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина переходит в адаптивный карантин. Это значит, что первый этап ослабления запретов уже начнет действовать с 12 мая, но каждая область может снимать или возобновлять ограничения, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация.

Также останутся штрафы для граждан Украины, которые нарушают карантинный или масочный режим. Что останется под запретом после 12 мая в Украине:

  • Массовые собрания и гуляния
  • Нахождение на улице без маски и документов.
  • Перемещения по улицам группами более 2 людей.
  • Нарушение режима самоизоляции или обсервации.
  • Пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых детям до 14 лет.
  • Посещение спортивных и детских площадок.
  • Посещение учебных заведений.
  • Работа домов престарелых, а также заведений по оказанию палиативной помощи.
  • Работа пунктов временного пребывания мигрантов.
  • Работа ресторанов, кроме продажи на вынос и летних площадок.
  • Работа кинотеатров и театров.
  • Работа развлекательных зон ТРЦ и фудкортов.
  • Работа спортивных залов и фитнесс-залов.

За нарушение карантинного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный штраф – от 17 тысяч гривен. Работник, который допустил нарушение, может быть оштрафован до 34 тысячи гривен.

Должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения карантинных правил, может быть оштрафовано на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

За нарушение санитарных правил или за нарушение, которое могло повлечь за собой распространение заболевания – штраф от 17 до 51 тысячи гривен или же арест, ограничение свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач дал рекомендации о том, как не заразиться коронавирусом в салоне красоты.

Теги Новости Украины Киевштрафкарантин
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