Штрафи за порушення карантину: що загрожує українцям після 12 травня

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Карантин почнуть пом'якшувати, але не скасують. За що можна отримати штраф - читайте в Styler

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу починають послаблювати з 12 травня. Частина обмежень для українців будуть знята. Будуть відкриті салони краси, деякі магазини, відкриються літні майданчики ресторанів і дозволять гуляти в парках. Однак частина заборон залишаться і після 12 травня. За що можуть оштрафувати українців після ослаблення карантину – в матеріалі Styler.

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна переходить в адаптивний карантин. Це означає, що перший етап ослаблення заборон вже почне діяти з 12 травня, але кожна область може знімати або відновлювати обмеження, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація.

Також залишаться штрафи для громадян України, які порушують карантинний або масковий режим. Що залишиться під забороною після 12 травня в Україні:

Масові зібрання та гуляння

Знаходження на вулиці без маски та документів.

Переміщення по вулицях групами понад двох людей.

Порушення режиму самоізоляції або обсервації.

Перебування у громадських місцях без супроводу дорослих, дітям до 14 років.

Відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Відвідування навчальних закладів.

Робота будинків для людей похилого віку, а також закладів по наданню паліативної допомоги.

Робота пунктів тимчасового перебування мігрантів.

Робота ресторанів, крім продажу на винос і літніх майданчиків.

Робота кінотеатрів і театрів.

Робота розважальних зон ТРЦ і фудкортів.

Робота спортивних залів і фітнес-залів.

За порушення карантинного режиму передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Мінімальний штраф – від 17 тисяч гривень. Працівник, який допустив порушення, може бути оштрафований до 34 тисячі гривень.

Посадова особа підприємства, яке відповідає за забезпечення виконання та дотримання карантинних правил, може бути оштрафовано на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

За порушення санітарних правил або за порушення, яке могло спричинити поширення захворювання – штраф від 17 до 51 тисячі гривень або ж арешт, обмеження волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар дав рекомендації про те, як не заразитися коронавірусом в салоні краси.