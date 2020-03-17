Штрафы до 51 тысячи и тюрьма: что грозит украинцам за нарушение карантина

Карантин в Украине подразумевает ряд правил поведения, которые должны минимизировать риски распространения коронавирусом. В связи с этим, при нарушении правил, украинцам будут выписывать штрафы, а также возможна уголовная ответственность.

ВР проголосовала за усиление ответственности при нарушении правил обсервации и умышленное инфицирование коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

"Сегодня (17 марта – ред.) Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за нарушение правил обсервации и умышленное инфицирования других людей. За такие действия предусматривается административная и уголовная ответственность", - написали в МВД.

Как сообщается, нарушение правил и норм карантина карается штрафом от 17 до 51 000 гривен. Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни - арест на 6 месяцев или ограничение, или лишение свободы на 3 года. Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или иные тяжкие последствия - нарушителю предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

За нарушение правил будут выписывать штрафы и сажать в тюрьму (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Дорогие украинцы, отнеситесь к этим требованиям с пониманием и высокой ответственностью! Жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни, так показывает опыт других стран", - добавили в ведомстве.

Скриншот (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, что ранее минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве и по Украине закрывают.