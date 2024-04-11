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Штрафи від 1 тисячі гривень: за що можуть покарати водіїв

За що водіям доведеться заплатити штраф від 1000 гривень (фото: patrolpolice)
Автор: Анна Шиканова

Водії в Україні можуть отримати штраф не тільки за порушення правил дорожнього руху на дорозі. Є чіткі вимоги до автомобіля, які також вписані в правила і за що водії можуть отримати штраф понад 1000 гривень.

За що можуть покарати водіїв штрафом, нагадує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області в Facebook.

За що водії можуть отримати штраф

Водіям варто пам'ятати, що закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі - це порушення ПДР.

Також забороняється керувати транспортним засобом без номерного знаку або з номерним знаком, що:

  • не належить цьому засобу
  • не відповідає вимогам стандартів
  • закріплений не в установленому для цього місці
  • закритим іншими предметами (зокрема прозорими)
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію
  • забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів
  • перевернутий чи неосвітлений
  • зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху
  • так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку

Які розміри штрафу за такі правопорушення

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.

До речі, такий штраф майже у двічі більший, ніж штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Водіїв, які намагаються "проскочити" на червоне чекає адміністративна відповідальність, профілактична бесіда та штраф у розмірі 510 гривень.

 

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