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Штрафы от 1 тысячи гривен: за что могут наказать водителей

За что водителям придется заплатить штраф от 1000 гривен (фото: patrolpolice)
Автор: Анна Шиканова

Водители в Украине могут получить штраф не только за нарушение ПДД на дороге. Есть четкие требования к автомобилю, которые также вписаны в правила и за что водители могут получить штраф более 1000 гривен.

За что могут наказать водителей штрафом, напоминает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.

За что водители могут получить штраф

Водителям следует помнить, что закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле – это нарушение ПДД.

Также запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком:

  • не принадлежит этому средству
  • не отвечает требованиям стандартов
  • закрепленный не в установленном для этого месте
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными)
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию
  • загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров
  • перевернутый или неосвещенный
  • с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД
  • так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

Какие размеры штрафа за такие правонарушения

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Кстати, такой штраф почти в два раза больше, чем штраф за проезд на красный свет светофора. Водителей, которые пытаются "проскочить" красное, ждет административная ответственность, профилактическая беседа и штраф в размере 510 гривен.

 

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