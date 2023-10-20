Штрафи та навіть в'язниця. Що грозить українцям за спалювання листя й трави

Спалювання сухого листя чи трави традиційно відбуваються в Україні восени чи навесні. Цими вихідними знову очікується потепління, тож цілком ймовірно, що історія з багаттями на сухостоях повториться.
Тому РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яке покарання передбачене за спалювання трави та листя.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ДСНС, сайт Мін'юста.
На перший погляд, може здаватися, що в цьому немає нічого страшного. Адже багаття як розпалили, так і загасять. Однак часто вогонь стає неконтрольованим і переростає в масштабну пожежу, з якою неможливо самостійно впоратися.
Під час спалювання трави та листя у повітря викидаються шкідливі речовини, які помітно погіршують його стан. Це своєю чергою шкодить здоров'ю людей і може викликати різноманітні захворювання дихальних шляхів.
Найбільших втрат зазнає навколишнє довкілля. У зарослях трави мешкають дрібні тварини, можуть гніздитися птахи, плазуни, зайці тощо. Гинуть також комахи, які беруть участь в утворенні ґрунту. Розпалювання багаття призводить до збідніння рослинного та тваринного світу.
Чому не можна спалювати опале листя та суху траву (інфографіка: Міністерство екології та природних ресурсів України)
За спалювання сухостоїв передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає:
Штраф за знищення чи пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:
За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:
Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, складає:
Знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності караються:
Якщо ці дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років.
Найпопулярнішим методом утилізації опалого листя є компостування. Таким чином ви не лише позбудетеся від листя чи трави, а й зробите ефективне органічне добриво для землі на ділянці.
Що зробити з опалим листям замість спалювання (інфографіка: Міністерство екології та природних ресурсів України)
Часто сухим листям вкривають на зиму рослини. Під снігом воно також перетворюється на добриво та живить коріння рослин навіть під час холодів, а ще таким чином блокує ріст бур'янів.
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