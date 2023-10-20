Штрафы и тюрьма. Что грозит украинцам за сжигание листья и травы

Почему нельзя сжигать листья и траву

На первый взгляд может казаться, что в этом нет ничего страшного. Ведь костры как разожгли, так и погасят. Однако часто огонь становится неконтролируемым и перерастает в масштабный пожар, с которым невозможно самостоятельно справиться.

Во время сжигания травы и листьев в атмосферу выбрасываются вредные вещества, которые заметно ухудшают ее состояние. Это в свою очередь вредит здоровью людей и может вызвать различные заболевания дыхательных путей.

Наибольшие потери несет окружающая среда. В зарослях травы обитают мелкие животные, могут гнездиться птицы, пресмыкающиеся, зайцы и т. д. Погибают также насекомые, участвующие в образовании почвы. Разжигание костра приводит к обеднению растительного и животного мира.

Почему нельзя сжигать опавшие листья и сухую траву (инфографика: Министерство экологии и природных ресурсов Украины)

Какая ответственность предусмотрена

За сжигание сухостоев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет:

для граждан: от 1 530 до 4 590 гривен

для должностных лиц: от 4 590 до 15 300 гривен

Штраф за уничтожение или повреждение леса вследствие неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади:

для граждан: от 4 590 до 15 300 гривен

для должностных лиц: от 10 710 до 30 600 гривен

За обжиг стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:

для граждан: от 3 060 до 6 120 гривен

для должностных лиц: от 15 300 до 21 420 гривен

Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

для граждан: от 6 120 до 12 240 гривен

для должностных лиц: от 21 420 до 30 600 гривен

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности караются:

штрафом от 91 800 до 153 000 гривен

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет

лишением свободы на тот же срок

Если эти действия повлекли за собой гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Что делать с листьями вместо сжигания

Самым популярным методом утилизации опавших листьев является компостирование. Таким образом вы не только избавитесь от листьев или травы, но и сделаете эффективное органическое удобрение для земли на участке.

Что сделать с опавшей листвой вместо сжигания (инфографика: Министерство экологии и природных ресурсов Украины)

Часто сухими листьями покрывают на зиму растения. Под снегом они также превращаются в удобрение и питают корни растений даже во время холодов, а еще таким образом блокируют рост сорняков.