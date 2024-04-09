UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації: стали відомі суми

Якими будуть штрафи за порушення правил мобілізації (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні визначилися з розмірами штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №10379 та визначив суми штрафів, які рекомендовано затвердити у Верховній Раді.

Якими будуть розміри таких штрафів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на адвоката Романа Сімутіна в Telegram.

Які хочуть запровадити штрафи

За порушення правил військового обліку - штраф від 3 400 до 5 100 грн

Повторно або в особливий період - від 17 000 до 22 500 грн

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210-1):

У мирний час - від 5 100 до 8 500 грн для громадян, від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб

У воєнний час - від 17 000 до 22 500 грн для громадян, від 34 000 до 59 500 для посадових та юридичних осіб

А от адміністративного арешту на три доби відмовилися - жодних тюремних термінів запроваджувати не збираються.

Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів. Тобто повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в УкраїніПризов до арміїТЦК