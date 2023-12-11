Штрафи за порушення комендантської години: які будуть суми та у яких випадках карати не будуть

Які передбачаються штрафи

Для фізичних осіб: від 8500 до 17 000 гривень.

За повторне правопорушення: від 17 000 до 34 000 гривень

Для суб'єктів господарювання: від 51 000 до 102 000 гривень

За повторне правопорушення: від 170 000 до 340 000 гривень

У яких випадках штрафувати не будуть

За інформацією МВС, українців не будуть штрафувати у таких випадках:

При прямуванні до/з укриття під час повітряної тривоги

При супроводженні поранених, важкохворих

При здійсненні заходів з евакуації населення або рятування майна

При наданні медичної (домедичної) допомоги

При перебуванні в стані крайньої необхідності

Раніше також вважалося, що при добиранні з вокзалу або на вокзал при наявності квитка на потяг під час комендантської години - також не вважається порушенням. Чи буде ця норма включена у новий законопроєкт - поки що не відомо.

Варто зазначити, що цей законопроєкт пройшов усі обговорення у Комітетах та 9 грудня був прийнятий за основу у першому читанні. Зараз штрафи ще не вступили у дію, бо законопроєкт готується до другого читання.