Штрафи за порушення комендантської години: які будуть суми та у яких випадках карати не будуть

В Україні на законодавчому рівні встановили покарання за порушення комендантської години. Законопроєкт був підтриманий депутатами у першому читанні та передбачає досить великі штрафи за прогулянки вулицями вночі.
Які саме штрафи тепер будуть за порушення комендантської години та у яких випадках можна уникнути покарання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на законопроєкт №10195.
Для фізичних осіб: від 8500 до 17 000 гривень.
За повторне правопорушення: від 17 000 до 34 000 гривень
Для суб'єктів господарювання: від 51 000 до 102 000 гривень
За повторне правопорушення: від 170 000 до 340 000 гривень
За інформацією МВС, українців не будуть штрафувати у таких випадках:
Раніше також вважалося, що при добиранні з вокзалу або на вокзал при наявності квитка на потяг під час комендантської години - також не вважається порушенням. Чи буде ця норма включена у новий законопроєкт - поки що не відомо.
Варто зазначити, що цей законопроєкт пройшов усі обговорення у Комітетах та 9 грудня був прийнятий за основу у першому читанні. Зараз штрафи ще не вступили у дію, бо законопроєкт готується до другого читання.
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