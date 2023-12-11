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Штрафы за нарушение комендантского часа: какие будут суммы и в каких случаях наказывать не будут

Когда не будут штрафовать за нарушение комендантского часа (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине на законодательном уровне установили наказание за нарушение комендантского часа. Законопроект был поддержан депутатами в первом чтении и предусматривает достаточно большие штрафы за прогулки по улицам ночью.

Какие штрафы теперь будут за нарушение комендантского часа и в каких случаях можно избежать наказания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект №10195.

Предусматриваемые штрафы

Для физических лиц: от 8500 до 17000 гривен.

За повторное правонарушение: от 17000 до 34000 гривен

Для субъектов ведения хозяйства: от 51 000 до 102 000 гривен

За повторное правонарушение: от 170000 до 340000 гривен

В каких случаях штрафовать не будут

По информации МВД, украинцев не будут штрафовать в следующих случаях:

  • При следовании к/из укрытия во время воздушной тревоги
  • При сопровождении раненых, тяжелобольных
  • При осуществлении мер по эвакуации населения или спасению имущества
  • При оказании медицинской (домедицинской) помощи
  • При нахождении в состоянии крайней необходимости

Ранее также считалось, что при подборе с вокзала или на вокзал при наличии билета на поезд во время комендантского часа – также не считается нарушением. Будет ли эта норма включена в новый законопроект - пока неизвестно.

Следует отметить, что этот законопроект прошел все обсуждения в Комитетах и 9 декабря был принят в основу первого чтения. Сейчас штрафы еще не вступили в силу, потому что законопроект готовится ко второму чтению.

Раньше мы писали о том, законно ли вручать повестки в спортивных залах.

А еще рассказывали о том, за отсутствие какого-либо знака заведения могут получить штраф.

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штрафиКомендантский час