Штрафы за нарушение комендантского часа: какие будут суммы и в каких случаях наказывать не будут

В Украине на законодательном уровне установили наказание за нарушение комендантского часа. Законопроект был поддержан депутатами в первом чтении и предусматривает достаточно большие штрафы за прогулки по улицам ночью.
Какие штрафы теперь будут за нарушение комендантского часа и в каких случаях можно избежать наказания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект №10195.
Для физических лиц: от 8500 до 17000 гривен.
За повторное правонарушение: от 17000 до 34000 гривен
Для субъектов ведения хозяйства: от 51 000 до 102 000 гривен
За повторное правонарушение: от 170000 до 340000 гривен
По информации МВД, украинцев не будут штрафовать в следующих случаях:
Ранее также считалось, что при подборе с вокзала или на вокзал при наличии билета на поезд во время комендантского часа – также не считается нарушением. Будет ли эта норма включена в новый законопроект - пока неизвестно.
Следует отметить, что этот законопроект прошел все обсуждения в Комитетах и 9 декабря был принят в основу первого чтения. Сейчас штрафы еще не вступили в силу, потому что законопроект готовится ко второму чтению.
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