Мобілізація у 2023 році: кого з українських студентів можуть призвати до армії
В Україні продовжили загальну мобілізацію громадян через повномасштабне російське вторгнення. А це означає, що протягом літа на захист нашої країни мобілізуватимуть чоловіків. За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут важливий нюанс.
Кого з українських студентів можуть мобілізувати влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.
Кого можуть мобілізувати
Згідно із законом, українські студенти, навіть якщо вони досягли необхідного віку, є військовозобов'язаними та не мають проблем зі здоров'ям - не можуть бути мобілізовані. Вони мають відстрочку, яка діє весь період навчання.
Проте студенти, які закінчили навчання на бакалавра у 2023 році та планують вступати на магістратуру, можуть отримати повістку.
Річ у тому, що в період після випуску і до нового зарахування на навчання вони припиняють бути студентами. Відповідно, на них умови відстрочки від загальної мобілізації не поширюються.
Хто входить до такого списку:
- Учні після закінчення коледжу та до вступу до університету
- Студенти після закінчення бакалаврату та до вступу на магістратуру
- Студенти після закінчення університету та до вступу на аспірантуру та докторантуру
Кого мобілізувати не можуть
- Усі чоловіки та жінки, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання
- Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів
- Студенти коледжів, університетів, інститутів, академій
- Аспіранти та докторанти дослідницьких установ, установ вищої освіти III-IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів
- Асистенти-стажери
До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно прийти до ТЦК, щоби отримати відстрочку від мобілізації.
А ще писали про те, кого можуть мобілізувати влітку 2023 року.