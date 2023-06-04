Мобілізація у 2023 році: кого з українських студентів можуть призвати до армії

В Україні продовжили загальну мобілізацію громадян через повномасштабне російське вторгнення. А це означає, що протягом літа на захист нашої країни мобілізуватимуть чоловіків. За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут важливий нюанс.

Кого з українських студентів можуть мобілізувати влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.

Кого можуть мобілізувати

Згідно із законом, українські студенти, навіть якщо вони досягли необхідного віку, є військовозобов'язаними та не мають проблем зі здоров'ям - не можуть бути мобілізовані. Вони мають відстрочку, яка діє весь період навчання.

Проте студенти, які закінчили навчання на бакалавра у 2023 році та планують вступати на магістратуру, можуть отримати повістку.

Річ у тому, що в період після випуску і до нового зарахування на навчання вони припиняють бути студентами. Відповідно, на них умови відстрочки від загальної мобілізації не поширюються.

Хто входить до такого списку:

Учні після закінчення коледжу та до вступу до університету

Студенти після закінчення бакалаврату та до вступу на магістратуру

Студенти після закінчення університету та до вступу на аспірантуру та докторантуру

Кого мобілізувати не можуть