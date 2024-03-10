Штраф на рівному місці. Адвокат пояснив, як водіям не попастись на "розвод" поліції

"Темна" сторона алкотестера і його похибки

"Була нещодавно справа щодо водія, якому "впаяли" керування у стані сп’яніння. Він подмухав у драгер з мінімальною похибкою та дуже різними температурними показниками повітря. Під час освідування температура повітря складала +2, а в чеку драгера +19", - розповідає Сімутін.

Він пояснює, що Drager ALCOTEST 6820, як і все метрологічне обладнання, має правильно експлуатуватися, зокрема, пройти адаптацію до зовнішнього середовища.

"Але в інструкції до драгера інформація про правила використання за низьких, як і за високих температур - відсутня, що призводить до зловживань поліції та складного процесу доказування в судах щодо похибки в роботі драгера. Тож доводиться викручуватися народними методами та писати майже наукові дисертації", - говорить адвокат.

Як довели помилку вимірювань драгера

Щоб якось довести різницю в температурних показниках та довести хибність результатів виміру, юрист звернувся до геофізичної лабораторії та отримали відповідь, що температура повітря в той день не перевищувала + 2,7 градуса.

"Постало питання: тоді яким же чином у чеку з’явився показник +19? Все просто: драгер спеціально витягли з авто тепленьким, дали дмухнути і він показав похибку", - наголошує Сімутін.

Юрист наголосив, що таким чином, водій отримав штраф на рівному місці.

"А далеко не кожен буде копирсатися в технічних нюансах драгерів. Проте тут вони не на того напали, бо ми надали докази "розводу" і виграли суд", - заявив адвокат.

Які висновки треба зробити водіям

"Перед освідуванням завжди вимагайте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку приладу. Бо поліцейський повинен надати документи лише за вашою вимогою, так визначено інструкцією", - радить Сімутін.

Якщо ви не погоджуєтеся з показниками драгера на місці, тоді вимагайте проведення освідування в найближчій лікарні, але перед проходженням освідування в лікарні виконайте першу пораду.

"Ну, і само собою, золоте правило водія ніхто не скасував - не пиячте за кермом", - наголошує адвокат.