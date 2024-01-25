Адвокат попередив водіїв про новий "розвод" від поліцейських: це допоможе уникнути штрафу

В Україні поліцейські складають протокол на водіїв за водіння у нетверезому стані. Однак, роблять вони це хитрим способом про який варто знати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Що варто знати

Експерт каже, що інколи поліцейські кажуть водію переставити автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху або "переїдьте звідси на он ту паркувальну кишеню".

Однак, коли ви сідаєте за кермо, то поліцейські вмикають бодікамеру та фіксують факт вашого керування автомобілем, щоб потім скласти протокол за "п’янку".

Приклад ситуації

За словами адвоката, чоловік стояв біля автомобіля, який припаркований поруч із його двором. Ввечері під'їхав патрульний автомобіль та вимагав пред’явити документи.

"Чоловік трапився законослухняний: він сів за водійське сидіння, дістав техпаспорт, посвідчення водія та віддав поліціянту. Вже за хвилину останній поцікавився: "Від вас тхне алкоголем, ви вживали. Пройдете тест на Драгері?" - каже Сімутін.

Чоловік розгубився та почав виправдовуватися, що не вживав. Однак, поліціянт попросив його переставити автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху.

Тож чоловік сів за кермо та переставив авто. Потім йому повторно запропонували пройти тест на алкоголь. Чоловік зазначив, що чому це він повинен проходи освідування, якщо взагалі не керував автомобілем.

Однак, правоохоронці вже зафіксували той факт, що водій переставляв машину.

Тому поліцейські склали протокол за відмову від проходження освідування, забрали посвідчення водія, а справу скерували до суду.

Як вдалось виграти суд

Адвокат розповів, що виграв суд та довів, що це була провокація. Зокрема, потребували у поліції повне відео, а не обрізану частину, яку долучили до матеріалів справи.

"І якщо вам здається це поодиноким випадком, запевняю, це не так", - зазначив експерт.

Зокрема, інший випадок трапився після початку комендантської години, компанія стояла біля припаркованого автомобіля неподалік під’їзду. Патруль законно перевірив їхні документи та запитав, що вони тут роблять.

Коли вони дізнались, що присутній і власник авто, який поряд проживає, вони попросили його переставити авто на паркувальне місце і все це зафільмували.

В результаті на водію безпідставно склали протокол.

Що робити у такій ситуації

Якщо опинитеся у подібній ситуації, адвокат радить виконати наступні кроки: