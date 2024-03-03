І навіть штрафу не буде. Ось яким транспортом можна керувати без водійських прав

За кермування без водійських прав у більшості випадків передбачений штраф. Втім, є категорії транспорту, на яких можна їздити навіть без посвідчення.

Про те, яким транспортом можна керувати без прав, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

На чому можна їздити без водійських прав

"Чинне законодавство передбачає, що для мопедів та скутерів, потужністю до 3 кВт, ні водійське посвідчення, ні реєстраційні документи не потрібні. Хоча у такому випадку я все-таки раджу водіям мати при собі документи із технічними характеристиками такого транспортного засобу, щоб уникнути певних непорозумінь із поліцією", - радить адвокат.

Він додає також, що якщо транспортний засіб оснащений електромотором потужністю від 3 до 4 кВт, то для того, щоб пересуватись на ньому по дорогах загального призначення, потрібно мати водійське посвідчення у категорії А1, йдеться про транспортні засоби, що оснащені електромотором.

"Якщо ж говорити про транспортні засоби, що оснащені мотором внутрішнього згорання, то посвідчення водія потрібне у будь-якому випадку. Навіть, якщо об'єм такого двигуна становить менш як 50 кубиків. Вказані зміни діють ще з 2020 року. І в такому випадку також буде достатньо посвідчення із категорією А1", - каже Сащук.

Юрист зазначає, що якщо потужність електромотора становить 4 кВт і більше, а об'єм двигуна 50 кубів і більше, то права уже треба мати із категорією А. Водійські посвідчення із категорією А і А1 можна отримати із 16 років.

"Оскільки водії із такими категоріями є повноцінними учасниками дорожнього руху, то крім водійського посвідчення із собою необхідно мати реєстраційний документ на транспортний засіб і страховку", - пояснює адвокат.

Додамо також, що згідно з положеннями статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа не може показати поліцейському водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту, то на неї чекає штраф у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів, або ж 425 грн.