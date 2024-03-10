Штраф на рівному місці. Адвокат пояснив, як водіям не попастись на "розвод" поліції

Поліція має право перевіряти водіїв на стан сп'яніння, застосовуючи сертифіковані драгери. Втім, трапляються випадки, коли правоохоронці хитрують, щоб виписати неправомірно штраф водію, який насправді не вживав алкоголь.

Про те, як діє ця схема "розводу" і що треба знати водіям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у You Tube .

"Темна" сторона алкотестера і його похибки

"Була нещодавно справа щодо водія, якому "впаяли" керування у стані сп’яніння. Він подмухав у драгер з мінімальною похибкою та дуже різними температурними показниками повітря. Під час освідування температура повітря складала +2, а в чеку драгера +19", - розповідає Сімутін.

Він пояснює, що Drager ALCOTEST 6820, як і все метрологічне обладнання, має правильно експлуатуватися, зокрема, пройти адаптацію до зовнішнього середовища.

"Але в інструкції до драгера інформація про правила використання за низьких, як і за високих температур - відсутня, що призводить до зловживань поліції та складного процесу доказування в судах щодо похибки в роботі драгера. Тож доводиться викручуватися народними методами та писати майже наукові дисертації", - говорить адвокат.

Як довели помилку вимірювань драгера

Щоб якось довести різницю в температурних показниках та довести хибність результатів виміру, юрист звернувся до геофізичної лабораторії та отримали відповідь, що температура повітря в той день не перевищувала + 2,7 градуса.

"Постало питання: тоді яким же чином у чеку з’явився показник +19? Все просто: драгер спеціально витягли з авто тепленьким, дали дмухнути і він показав похибку", - наголошує Сімутін.

Юрист наголосив, що таким чином, водій отримав штраф на рівному місці.

"А далеко не кожен буде копирсатися в технічних нюансах драгерів. Проте тут вони не на того напали, бо ми надали докази "розводу" і виграли суд", - заявив адвокат.

Які висновки треба зробити водіям

"Перед освідуванням завжди вимагайте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку приладу. Бо поліцейський повинен надати документи лише за вашою вимогою, так визначено інструкцією", - радить Сімутін.

Якщо ви не погоджуєтеся з показниками драгера на місці, тоді вимагайте проведення освідування в найближчій лікарні, але перед проходженням освідування в лікарні виконайте першу пораду.

"Ну, і само собою, золоте правило водія ніхто не скасував - не пиячте за кермом", - наголошує адвокат.