Штраф на ровном месте. Адвокат объяснил, как водителям не попасть на "развод" полиции

Полиция имеет право проверять водителей на состояние опьянения, применяя сертифицированные драгеры. Но бывают случаи, когда стражи порядка хитрят, чтобы выписать неправомерно штраф водителю, который на самом деле не употреблял алкоголь.

О том, как действует эта схема "развода" и что нужно знать водителям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в You Tube .

"Темная" сторона алкотестера и его погрешности

"Было недавно дело по отношению водителя, которому "впаяли" управление авто в состоянии опьянения. Он подул в драгер с минимальной погрешностью и очень разными температурными показателями воздуха. Во время обследования температура воздуха составляла +2, а в чеке драгера +19", - рассказывает Симутин.

Он объясняет, что Drager ALCOTEST 6820, как и все метрологическое оборудование, должно правильно эксплуатироваться, в частности, пройти адаптацию к внешней среде.

"Но в инструкции к драгеру информация о правилах использования при низких, как и при высоких температурах - отсутствует, что приводит к злоупотреблениям полиции и сложному процессу доказания в судах по погрешности в работе драгера. Поэтому приходится изощряться народными методами и писать почти научные диссертации", - говорит адвокат.

Как доказали ошибку измерений драгера

Чтобы доказать разницу в температурных показателях и доказать ошибочность результатов измерения, юрист обратился в геофизическую лабораторию и получили ответ, что температура воздуха в тот день не превышала + 2,7 градуса.

"Встал вопрос: тогда каким же образом в чеке появился показатель +19? Все просто: драгер специально вытащили из авто тепленьким, дали дунуть и он показал погрешность", - подчеркивает Симутин.

Юрист подчеркнул, что таким образом водитель получил штраф на ровном месте.

"А далеко не каждый будет рыться в технических нюансах драгеров. Однако здесь они не на того напали, потому что мы предоставили доказательства "развода" и выиграли суд", - заявил адвокат.

Какие выводы нужно сделать водителям

"Перед признанием всегда требуйте сертификат соответствия и свидетельство о поверке прибора. Потому что полицейский должен предоставить документы только по вашему требованию, так определено инструкцией", - советует Симутин.

Если вы не соглашаетесь с показателями драгера на месте, тогда требуйте проведения обследования в ближайшей больнице, но перед прохождением в больнице выполните первый совет.

"Ну, и само собой, золотое правило водителя никто не отменил - не пейте за рулем", - отмечает адвокат.