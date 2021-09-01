Штормовые порывы, дожди и +13 днем: как надолго затянутся холода в Украине

Погода в Украине серьезно испортится со 2 сентября с приходом холодного атмосферного фронта. Температура существенно снизится, ожидаются дожди, штормовой ветер.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни, и как долго продлится неприятная погода - читайте ниже в нашем материале.

"2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре о надвигающемся ветре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что завтра похолодает до +13+18 градусов на большей части страны, кроме востока и юга.

Сильные дожди завтра ожидаются в восточных областях и на юго-востоке, также пасмурно и незначительные осадки на севере, в центре, на юге. Избежать дождей в четверг удастся только западной части Украины.

Температура завтра +14+19, на юге и востоке +19+22.

Погода в Украине 2 сентября (meteo.gov.ua)

В пятницу, 3 сентября, осадки не ожидаются, температура по стране выровняется до +15+19, только на юге +19+21. Сильно похолодает ночью, +5+11 градусов.

4 сентября днем температура будет такой же, а ночью немного повысится, +7+13. При этом на Левобережной части страны будет пасмурно и дождливо.

Погода в Украине 3-4 сентября (meteo.gov.ua)

5-6 сентября, снова немного похолодает, но осадки не предвидятся. Днем +14+19, ночью +4+10. Теплее будет на Закарпатье и юге, +18+22, ночью +8+13 (в Крыму - до +15).

Погода в Украине 5-6 сентября (meteo.gov.ua)

Как долго будет длиться похолодание?

Судя по синоптическим картам ресурса Gismeteo, прохладная погода будет держаться в стране в течение следующей недели, а с 8-9 сентября температура немного повысится.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)