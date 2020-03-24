Штормовой ветер и морозы: синоптики рассказали, кому потепления ждать не стоит

Погода в Украине в ближайшие сутки будет прохладной, но сухой. В большинстве регионов ожидается солнечная и ясная погода, однако ее испортит сильный штормовой ветер и низкая температура воздуха.

Как предупредила синоптик Наталка Диденко, в некоторых областях ожидается сильный и умеренный штормовой ветер. Яркое солнце будет почти во всех областях, небольшая облачность – только на Севере.

"Зовут его Юрген, он будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни. Плотные тучи и осадки нас обойдут. Малоактивный фронт зацепит немного нашу северную часть, но максимум – увеличение облачности, о существенных осадках речь не идет. Ветер будет завывать с северо-востока, умеренный, в южной части порывы могут достигать штормовых. Температура воздуха в ближайшую ночь -1 -7 градусов, завтра днем уже немного теплее, +3 +8 градусов, на Юге до +11 градусов", - написала синоптик.

Карта погоды

В Киеве, по прогнозу Диденко, будет сухо и солнечно, ночью с морозом до -3 градусов, днем потеплеет до +6 градусов.

"А в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и на выходных она достигнет +11 +17 градусов. Солнце останется с нами", - обрадовала она жителей Украины.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, холоднее всего в ближайшую ночь будет на Западе страны. Там ожидается от -4 до -7 градусов, днем прогреется до +4 +7 градусов. На севере и в центре Украины ночью -3 -6 градусов, днем от +5 до +8 градусов.

В южных областях от -3 до +1 градуса, днем температура будет колебаться от +5 до +9 градусов.

На севере ночная температура воздуха составит от -3 до 0, днем от +6 до +8 градусов.

В Киеве ночью -3 -5 градусов, днем столбики термометров покажут +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на 25 марта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину скоро придет потепление.