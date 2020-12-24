Штормовой ветер, дождь и мокрый снег: синоптики огорчили прогнозом погоды на Рождество

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, ожидается неприятная и местами даже опасная. В большинстве областей поднимется температура воздуха, но атмосферные фронты принесут дожди, снег, гололедицу, налипание мокрого снега и сильный штормовой ветер.

В ближайшую ночь дожди пройдут по всей территории Украины, кроме восточных областей. Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, мокрый снег может пройти только в Карпатах и Сумской области.

"Ночью дожди пройдут практически везде, кроме восточных областей, Днепр с районами и Запорожья. Перейдет дождь в снег разве что в Карпатах и Сумской области. Уже днем, 25 декабря, мощная фронтальная зона переместится на восток и поэтому в большинстве центральных областей и в восточной части завтра, 25 декабря, существенно усложнится погода – снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, гололед. На остальной территории Украины осадки хоть и ослабнут и местами прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что ветер западного и юго-западного направления будет порывисты и местами даже со штормовыми порывами.

"Температура воздуха на протяжении дня ожидается от +2 до +6 градусов, в южной части будет, как весной, +5 +11 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве будет некомфортная погода, с сильным ветром и дождями. А температура воздуха будет выше нуля.

"В Киеве в ближайшую ночь будет лить дождь, завтра днем прекратится. Ветер в столице будет западного и юго-западного направления, порывистый и некомфортный. Температура воздуха завтра днем составит +2 +5 градусов", - написала Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали снежные ливни и штормовой ветер во многих областях Украины.

А также рассказывали о том, что синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год и рассказали, стоит ли ждать снега.