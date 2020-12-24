Штормовий вітер, дощ та мокрий сніг: синоптики засмутили прогнозом погоди на Різдво

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю, 25 грудня, очікується неприємна і місцями навіть небезпечна. У більшості областей підніметься температура повітря, але атмосферні фронти принесуть дощі, сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу та сильний штормовий вітер.

У найближчу ніч дощі пройдуть по всій території України, крім східних областей. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, мокрий сніг може пройти тільки в Карпатах і в Сумській області.

"Вночі дощі пройдуть практично скрізь, крім східних областей, Дніпра з районами та Запоріжжя. Перейде дощ у сніг хіба що в Карпатах і Сумській області. Вже вдень, 25 грудня, потужна фронтальна зона переміститься на схід і тому в більшості центральних областей та в східній частині завтра, 25 грудня, істотно ускладниться погода – сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, ожеледь. На решті території України опади хоч і ослабнуть і місцями припиняться, все одно буде домінувати волога повітряна маса", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що вітер західного і південно-західного напрямку буде рвучкий та місцями навіть зі штормовими поривами.

"Температура повітря протягом дня очікується від +2 до +6 градусів, у південній частині буде, як навесні, +5 +11 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві буде некомфортна погода з сильним вітром і дощами. А температура повітря буде вище нуля.

"В Києві у найближчу ніч буде лити дощ, завтра вдень припиниться. Вітер в столиці буде західного і південно-західного напрямку, поривчастий і некомфортний. Температура повітря завтра вдень становитиме +2 +5 градусів", - написала Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували снігові зливи та штормовий вітер у багатьох областях України.

А також розповідали про те, що синоптики уточнили прогноз погоди на Новий рік і розповіли, чи варто чекати снігу.