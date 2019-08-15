Штормовое предупреждение: в каких областях ожидаются ливни с градом и шквалами

Погода в Украине в четверг, 15 августа, принесет настоящие неприятности в виде ливней, гроз и сильного порывистого ветра. В некоторых областях также ожидается сильное похолодание до значений +18 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, резкого ухудшения погоды сегодня стоит ожидать жителям западных областей. На Волыни и во Львовской области прогремят грозы, а на остальной части Западной Украины ожидаются ливни.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко предупреждает и о вероятности града в регионе.

Менее сильные дожди с грозами также вероятны в близких к Западу Житомирской и Винницкой областях. На остальных территориях осадки сегодня не предвидятся.

Погода в Украине 15 августа (фото: РБК-Украина)

Синоптики также прогнозируют, что по всей стране будет задувать сильный ветер, который местами достигнет штормовых значений.

На Западе ожидается сильное похолодание - здесь температура воздуха днем составит от +18 до +21 градуса, такие же показатели будут и на Житомирщине, немного теплее на Закарпатье - от +20 до +22 градусов.

Снизится температура также и в Винницкой, Киевской, Черниговской областях - от +24 до +27 градусов.

В остальной части Украины сегодня все еще будет жарко - от +28 до +32 градусов.

В Киеве в четверг, 15 августа, дожди маловероятны, будет довольно облачно, температурные показатели от +24 до +26 по Цельсию. Ожидается сильный ветер.

Погода в Украине 15 августа (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, город в Черновицкой области недавно пострадал от града размером с куриное яйцо. Непогода повредила крыши, окна и фасады домов. Также аномальный град растрощил автопарк местного управления полиции.

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