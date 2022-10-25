Штормить будет до конца октября: названы даты сильных магнитных бурь
Магнитные бури на этой неделе могут доставить массу неприятностей многим людям. В ближайшие дни ожидается неспокойная геомагнитная обстановка и возможны сильные магнитные бури.
В какие дни ожидаются магнитные бури и как себя уберечь - читайте в материале ниже.
Когда ждать магнитные бури
По данным портала Meteoagent, сильная магнитная буря накроет Землю уже в среду, 26 октября.
В четверг и пятницу геомагнитная обстановка спокойной не будет, но буря немного утихнет. А в воскресенье, 30 октября, стоит ожидать новой сильной магнитной бури.
Какие недомогания вызывает магнитная буря
Слабые магнитные бури обычно проходят почти незаметно для людей, только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание. А вот бури с индексом 5 могут доставить неприятности многим людям на планете.
Такие бури вызывают:
- Головные боли и головокружения
- Скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма
- Общее ухудшение самочувствия, слабость
- Нарушение концентрации
- Сонливость или бессонница
- Вялость, повышенная утомляемость, апатия
- Ломота в конечностях, мышцах
- Раздражительность, агрессия, депрессивные настроения
- Обострение тревожности
- Обострение хронических заболеваний
В некоторых случаях сильные магнитные бури могут влиять на работу различных систем - связь, электрика.
Какие способы помогают снизить воздействие магнитной бури
В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика - вовремя ложиться спать и спать не менее 7-9 часов в сутки.
Важно полноценно питаться - добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи, а также от алкоголя.
Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.
Избегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения.
Помогает контрастный душ по утрам, длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.
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