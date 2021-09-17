Штормить будет два дня подряд: сегодня планету накроет магнитная буря
Магнитная буря накроет планету в пятницу, 17 сентября. Ее воздействие продлится и на субботу, 18 сентября. В эти дни стоит быть осторожнее за рулем, избегать сильных нагрузок и внимательно прислушаться к своему организму.
Как снизить воздействие магнитной бури на организм человека – читайте ниже.
Магнитная буря начнется в пятницу с самого утра. Пиковое время этой бури ожидается к вечеру, около 21:00. По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца, мощность бури достигнет всего 4 КР.
Это значит, что люди будут испытывать проблемы с давлением, концентрацией, возможна сонливость и головные боли, раздражительность и упадок сил. Вечером могут наблюдаться проблемы со сном. Также у людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.
Окончание магнитной бури ожидается только в субботу, во второй половине дня.
Календарь магнитных бурь сентябрь 2021
Как снизить воздействие бури на организм
Ограничьте в этот период свои физические и умственные нагрузки, постарайтесь выполнять несложные задачи
Не употребляйте много кофеина
Перед сном стоит прогуляться на свежем воздухе.
Не стоит есть жирную, острую и вредную пищу. Отдавайте предпочтения фруктам и овощами. Алкоголь – исключите полностью.
Чтобы нормализовать сон, можно принять теплую ванну с аромаслами или травами.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021.
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