Шторм с ливнями и заморозки: где в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине в среду, 13 апреля, будет ветреной, а местами с сильными ливнями. 14-15 апреля ожидаются заморозки как на почве, так и в воздухе, при этом днем потеплеет.

Читайте ниже в материале Styler , какой будет погода до конца недели в Украине.

"13 апреля в восточных и юго-восточных областях значительные дожди, днем в Украине, кроме большинства западных, Донецкой и Луганской областей, порывы ветра 15-20 м/с;

ночью 14-15 апреля в северных областях, 14 апреля и в западных, Винницкой, 15 апреля и в центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0... -5 (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

13 апреля будет ветрено и дождливо

По данным Наталки Диденко, среда в Украине ожидается ветреной.

"Практически повсюду, кроме западных областей, порывы северного или северо-западного ветра будут достигать 15-22 метров в секунду. В Приазовье ветер завтра будет также сильным, преимущественно западного направления", - пишет синоптик.

Дожди, местами сильные (особенно в Приазовье), пройдут на юге и востоке.

Также днем в среду периодические дожди (небольшие) предусматриваются в северных и центральных областях (на Полтавщине, Днепропетровщине - до умеренных).

Какая будет температура

Завтра в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать холодная погода, +4... +9 градусов.

В Одесской области +9... +12 градусов.

Харьковская область, большая часть Сумской попадут в теплый островок, +12... +15 градусов.

В Киевской, Житомирской, в большинстве западных областей днем ожидается +9...+14 градусов.

Прогноз для Киева на 13 апреля

В Киеве ожидается сильный северный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ближайшей ночью +2...+5 градусов, днем около +10 градусов.

Когда потеплеет

Наталья Диденко прогнозирует, что 14, 15, 16 апреля немного потеплеет.

Однако 16-го апреля в западных областях, а 17-го апреля в большинстве областей снова ожидается похолодание, до +4... + 8 градусов, только в восточных областях Украины и на юго-востоке удержится теплая погода.